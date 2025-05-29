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Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні
06:00 • 17307 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

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Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

Київ • УНН

 • 17185 перегляди

У червні 2025 року прогнозуються магнітні бурі: 2-4, 9-12, 18-21 та 27-30 червня. Найсильніші коливання очікуються 18-21 червня, проте надзвичайно потужні бурі малоймовірні.

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

У червні 2025 року Землю чекають магнітні бурі, які можуть вплинути не лише на техніку, а й на самопочуття людей. І хоча точний прогноз наразі неможливий, вчені вже попередили про імовірні дати та інтенсивність збурень, які очікують на нас у перший літній місяць. Тож метеочутливі люди зможуть підготуватися заздалегідь попереджає УНН.

Магнітні бурі – це коливання в магнітному полі нашої планети, які виникають через спалахи на Сонці. Під час підвищеної сонячної активності заряджені частинки проникають у магнітосферу Землі, провокуючи зміни в електромагнітному полі.

Такі коливання здатні впливати не тільки на роботу технічних систем, а й на здоров’я людини. Для оцінки сили бурі вчені користуються індексом Kp – від 0 до 9. Починаючи з 5 балів і вище вже можна говорити про магнітну бурю.

Магнітні бурі у червні 2025

Навіть науковці не можуть 100% спрогнозувати магнітні бурі, проте вони можуть скласти прогнози, які дозволяють підготуватися до можливих збурень на Сонці.

2–4 червня - Kp до 4–5 (незначні збурення);

 9–12 червня - Kp до 5–6 (помірні коливання);

 18–21 червня - Kp 6–7 (сильні збурення);

 27–30 червня - Kp 4 (слабкі збурення).

Можливість виникнення надзвичайно потужних магнітних бур у червні 2025 року мінімальна. Проте людям, чутливим до змін погоди, варто бути готовими навіть до середніх коливань.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я та самопочуття людей

У дні підвищеної сонячної активності чимало людей помічають зміни у власному стані. Такі люди називаються метеочутливими і під час магнітних бур можуть відчувати головний біль, запаморочення, слабкість, безсоння або навпаки – сонливість, зміни артеріального тиску, загострення хронічних хвороб. Медики пояснюють це тим, що електромагнітні збурення впливають на роботу серцево-судинної та нервової систем, провокуючи збої у вразливих людей.

Хто найбільш уразливий

Особливо сильно вплив магнітних бур відчувають люди з проблемами серця та судин, літні люди, вагітні жінки та ті, хто має захворювання нервової системи. Під час магнітних бур можливі перепади тиску, прискорене серцебиття, відчуття тривоги чи роздратованість. Вчені підкреслюють, що це тимчасове явище, але важливо стежити за станом здоров’я і, за потреби, звертатися до лікаря.

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, метеочутливим людям радять дотримуватися кількох простих правил. У дні підвищеної сонячної активності варто зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. Однак прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження, такі як йога або розтяжка  – навпаки будуть вкрай корисними.

Рекомендується також слідкувати за харчуванням, відмовитись від алкоголю, кави та надмірно жирної їжі. Замість цього - віддати перевагу овочам, фруктам і великій кількості води.

Якщо ви відчуваєте головний біль чи слабкість, краще відкласти справи та дозволити собі відпочинок та звернутися за порадою до лікаря.

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