Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

В июне 2025 года Землю ожидают магнитные бури, которые могут повлиять не только на технику, но и на самочувствие людей. И хотя точный прогноз пока невозможен, ученые уже предупредили о вероятных датах и интенсивности возмущений, которые ожидают нас в первый летний месяц. Поэтому метеочувствительные люди смогут подготовиться заранее предупреждает УНН.

Магнитные бури – это колебания в магнитном поле нашей планеты, которые возникают из-за вспышек на Солнце. Во время повышенной солнечной активности заряженные частицы проникают в магнитосферу Земли, провоцируя изменения в электромагнитном поле.

Такие колебания способны влиять не только на работу технических систем, но и на здоровье человека. Для оценки силы бури ученые пользуются индексом Kp – от 0 до 9. Начиная с 5 баллов и выше уже можно говорить о магнитной буре.

Магнитные бури в июне 2025

Даже ученые не могут 100% спрогнозировать магнитные бури, однако они могут составить прогнозы, которые позволяют подготовиться к возможным возмущениям на Солнце.

2–4 июня - Kp до 4–5 (незначительные возмущения);

9–12 июня - Kp до 5–6 (умеренные колебания);

18–21 июня - Kp 6–7 (сильные возмущения);

27–30 июня - Kp 4 (слабые возмущения).

Возможность возникновения чрезвычайно мощных магнитных бурь в июне 2025 года минимальна. Однако людям, чувствительным к изменениям погоды, следует быть готовыми даже к средним колебаниям.

Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие людей

В дни повышенной солнечной активности многие люди замечают изменения в собственном состоянии. Такие люди называются метеочувствительными и во время магнитных бурь могут испытывать головную боль, головокружение, слабость, бессонницу или наоборот – сонливость, изменения артериального давления, обострение хронических болезней. Медики объясняют это тем, что электромагнитные возмущения влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, провоцируя сбои у уязвимых людей.

Кто наиболее уязвим

Особенно сильно влияние магнитных бурь ощущают люди с проблемами сердца и сосудов, пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет заболевания нервной системы. Во время магнитных бурь возможны перепады давления, учащенное сердцебиение, чувство тревоги или раздражительность. Ученые подчеркивают, что это временное явление, но важно следить за состоянием здоровья и, при необходимости, обращаться к врачу.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь, метеочувствительным людям советуют соблюдать несколько простых правил. В дни повышенной солнечной активности следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. Однако прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки, такие как йога или растяжка – наоборот, будут крайне полезными.

Рекомендуется также следить за питанием, отказаться от алкоголя, кофе и чрезмерно жирной пищи. Вместо этого – отдать предпочтение овощам, фруктам и большому количеству воды.

Если вы чувствуете головную боль или слабость, лучше отложить дела и позволить себе отдых и обратиться за советом к врачу.

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