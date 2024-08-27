Ноель та Ліам Галлахери підтвердили повернення "Oasis" через 15 років після розпаду

Ліам та Ноель Галлахери, після кількох днів ажіотажу з боку шанувальників, підтвердили своє повернення на сцену у складі "Oasis". Вже оголошено концерти на липень та серпень 2025 року.

Пише УНН із посиланням на сторінку "Оasis" в Іnstagram та ВBС News.

"Ось воно, це трапилося", написали брати Галлахери у соціальній мережі, передвіщаючи фанатам по всьому світу дати реюніон-туру групи „Оаѕіѕ" у 2025 році.

Сьогодні о 8-й ранку за британським часом, три повідомлення підтвердили, що брати Галлахери, Ліам і Ноель, відклали свої суперечки, через які 15 років тому група розпалася.

Таким чином, виявилися підтвердженими попередні повідомлення Галлахеров у їхніх соціальних мережах та ажіотаж серед шанувальників гурту.

Змовкли гармати. Зійшлися зірки. Закінчилося велике очікування. Приходьте на концерти. По телеку не покажуть - написали лідери «Оasis».

Втім, жодного особливого приводу для примирення не було. Нову музику писати поки що не збираються. Просто Ліам і Ноель "поступово усвідомили, що настав час".

Вже оголошено дати концертів на липень та серпень 2025 року. Тур Великою Британією та Ірландією пройде на аренах Лондона, Манчестера, Кардіффа, Единбурга і Дубліна.

Довідково

"Oasis", заснована в 1991 році в Манчестері, Великобританія, отримала широке визнання насамперед завдяки двом альбомам, які сприяли розвитку так званого "брит-попа".

У 1994 році з'явився їх перший альбом "Definitely Maybe", якому в цей четвер виповнюється три десятиліття, з такими знаковими піснями, як "Live Forever", "Cigarettes", "Rock 'n' Roll Star".

Непрості стосунки призвели до припинення партнерства між братами Галлахер у 2009 році, під час фестивалю Rock en Seine у Франції.

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Бійка між Ліамом і Ноелем почалася в роздягальні. Повідомляється, що в розпал з'ясування стосунків, Ліам зламав одну з найулюбленіших гітар Ноеля (яка у 2022 році буде продана на аукціоні за 385 тисяч євро).

Тодішній генеральний директор фестивалю Rock en Seine Франсуа Місоньє пояснив пресі:

З невідомих нам причин між двома братами спалахнула бійка. Ноель покинув фестиваль, і ніхто не зміг його переконати повертатися. - сказав представник Rock en Seine.

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Тієї ж ночі Ноель дав пояснення на сайті групи: "З деяким сумом і величезним полегшенням я повідомляю, що залишаю Oasis. Люди будуть писати та говорити все, що хочуть, але продовжувати працювати з Ліамом ще один день неможливо".

Те, що після багаторічного конфлікту "Oasis" возз'єднаються, викликало емоційну реакцію фанів, яка продовжує зростати в коментарях до посту.

"Ми перемогли, ми перемогли";

"Абсолютно епічно";

"Це історія, що відбувається тут і зараз, це історія".

Нагадаємо

УНН передавав, що Брати Галлахери натякають на возз'єднання Oasis.

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