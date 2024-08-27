Ноель та Ліам Галлахери підтвердили повернення "Oasis" через 15 років після розпаду
Київ • УНН
Брати Галлахери оголосили про повернення "Oasis" після 15-річної перерви. Реюніон-тур групи запланований на липень-серпень 2025 року, концерти пройдуть у Великій Британії та Ірландії.
Ліам та Ноель Галлахери, після кількох днів ажіотажу з боку шанувальників, підтвердили своє повернення на сцену у складі "Oasis". Вже оголошено концерти на липень та серпень 2025 року.
Пише УНН із посиланням на сторінку "Оasis" в Іnstagram та ВBС News.
"Ось воно, це трапилося", написали брати Галлахери у соціальній мережі, передвіщаючи фанатам по всьому світу дати реюніон-туру групи „Оаѕіѕ" у 2025 році.
Сьогодні о 8-й ранку за британським часом, три повідомлення підтвердили, що брати Галлахери, Ліам і Ноель, відклали свої суперечки, через які 15 років тому група розпалася.
Таким чином, виявилися підтвердженими попередні повідомлення Галлахеров у їхніх соціальних мережах та ажіотаж серед шанувальників гурту.
Змовкли гармати. Зійшлися зірки. Закінчилося велике очікування. Приходьте на концерти. По телеку не покажуть
Втім, жодного особливого приводу для примирення не було. Нову музику писати поки що не збираються. Просто Ліам і Ноель "поступово усвідомили, що настав час".
Вже оголошено дати концертів на липень та серпень 2025 року. Тур Великою Британією та Ірландією пройде на аренах Лондона, Манчестера, Кардіффа, Единбурга і Дубліна.
Довідково
"Oasis", заснована в 1991 році в Манчестері, Великобританія, отримала широке визнання насамперед завдяки двом альбомам, які сприяли розвитку так званого "брит-попа".
У 1994 році з'явився їх перший альбом "Definitely Maybe", якому в цей четвер виповнюється три десятиліття, з такими знаковими піснями, як "Live Forever", "Cigarettes", "Rock 'n' Roll Star".
Непрості стосунки призвели до припинення партнерства між братами Галлахер у 2009 році, під час фестивалю Rock en Seine у Франції.
Римейк "Ворона" з Біллом Скарсгардом і FKA twigs: не чудовий, але приречений на культовий статус - ЗМІ23.08.24, 18:04 • 79646 переглядiв
Бійка між Ліамом і Ноелем почалася в роздягальні. Повідомляється, що в розпал з'ясування стосунків, Ліам зламав одну з найулюбленіших гітар Ноеля (яка у 2022 році буде продана на аукціоні за 385 тисяч євро).
Тодішній генеральний директор фестивалю Rock en Seine Франсуа Місоньє пояснив пресі:
З невідомих нам причин між двома братами спалахнула бійка. Ноель покинув фестиваль, і ніхто не зміг його переконати повертатися.
На гурт The 1975 подали до суду за концерт у Малайзії з поцілунком вокаліста31.07.24, 18:37 • 94552 перегляди
Тієї ж ночі Ноель дав пояснення на сайті групи: "З деяким сумом і величезним полегшенням я повідомляю, що залишаю Oasis. Люди будуть писати та говорити все, що хочуть, але продовжувати працювати з Ліамом ще один день неможливо".
Те, що після багаторічного конфлікту "Oasis" возз'єднаються, викликало емоційну реакцію фанів, яка продовжує зростати в коментарях до посту.
"Ми перемогли, ми перемогли";
"Абсолютно епічно";
"Це історія, що відбувається тут і зараз, це історія".
Нагадаємо
УНН передавав, що Брати Галлахери натякають на возз'єднання Oasis.
У Відні скасували три концерти Тейлор Свіфт через загрозу терактів.