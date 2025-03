Брати Галлахери натякають на возз'єднання Oasis

Ліам і Ноель Галлахери посилили припущення про те, що, нарешті, може бути в планах возз'єднання Oasis, натякнувши, що оголошення групи може бути зроблено найближчим часом, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Короткий кліп з тим самим шрифтом та стилем знаменитого логотипу гурту з'явився в акаунтах братів у соціальних мережах у неділю, а також на офіційній сторінці Oasis.

На ньому показана дата "27.08.24", яка потім мерехтить, а потім відображається як "8 ранку".

У звіті Sunday Times, що посилається на неназваних інсайдерів в індустрії, стверджується, що брати збираються дати низку концертів наступного року, включаючи шоу на лондонському стадіоні Уемблі та в манчестерському парку Хітон.

Також є припущення, що у розробці може бути слот для хедлайнерів на Гластонбері.

Доповнення

Шанувальники рок-гурту з Манчестера благали братів возз'єднатися з того часу, як вони розпалися у 2009 році після бійки за лаштунками фестивалю Rock en Seine у ​​Парижі.

Сформована в 1991 році, група здобула популярність завдяки таким хітам, як Wonderwall, Don't Look Back In Anger та Stop Crying Your Heart Out.