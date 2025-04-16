Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини

Базові юридичні речі щодо угоди про рідкісноземельні метали майже доопрацьовані, і якщо якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати Україні та США. Про це у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною по угоді про економічне партнерство. Перша-віцепрем'єр-міністр Свириденко доповідала сьогодні про це. Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам. І Україні, і Америці - сказав Зеленський.

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Раніше Свириденко повідомляла, що українські та американські команди досягли "суттєвого прогресу" в роботі над угодою про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відновлення України, найближчим часом очікується формалізація угоди з відповідним меморандумом про наміри, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами, і сама угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді.