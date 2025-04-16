Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых

Базовые юридические вещи по соглашению о редкоземельных металлах почти доработаны, и если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты Украине и США. Об этом в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Хорошие результаты у правительственной команды Украины, работающей с американской стороной по соглашению об экономическом партнерстве. Первая-вице-премьер-министр Свириденко докладывала сегодня об этом. Базовые юридические вещи почти доработаны, и дальше, если все будет двигаться так же быстро и конструктивно, соглашение даст экономические результаты обеим нашим странам. И Украине, и Америке - сказал Зеленский.

Напомним

Ранее Свириденко сообщала, что украинские и американские команды достигли "существенного прогресса" в работе над соглашением об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления Украины, в ближайшее время ожидается формализация соглашения с соответствующим меморандумом о намерениях, команды еще будут работать над конкретными пунктами, и само соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде.