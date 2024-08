Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Лиам и Ноэль Галлахеры усилили предположения о том, что, наконец, может быть в планах воссоединение Oasis, намекнув, что объявление группы может быть сделано в ближайшее время, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Короткий клип с тем же шрифтом и стилем знаменитого логотипа группы появился в аккаунтах братьев в социальных сетях в воскресенье, а также на официальной странице Oasis.

На нем показана дата "27.08.24", которая затем мерцает, а затем отображается как "8 утра".

В отчете Sunday Times, ссылающемся на неназванных инсайдеров в индустрии, утверждается, что братья собираются дать ряд концертов в следующем году, включая шоу на лондонском стадионе Уэмбли и в манчестерском парке Хитон.

Также есть предположение, что в разработке может быть слот для хедлайнеров на Гластонбери.

Дополнение

Поклонники рок-группы из Манчестера умоляли братьев воссоединиться с тех пор, как они распались в 2009 году после драки за кулисами фестиваля Rock en Seine в Париже.

Сформированная в 1991 году, группа получила известность благодаря таким хитам, как Wonderwall, Don't Look Back In Anger и Stop Crying Your Heart Out.