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11 лет с начала АТО: Как все началось на востоке

Киев • УНН

 • 117335 просмотра

14 апреля 2014 года Украина начала АТО в ответ на захват территорий Донбасса пророссийскими боевиками. Операция столкнулась с массированными обстрелами с территории РФ и вводом регулярных войск.

11 лет с начала АТО: Как все началось на востоке

Сегодня, 14 апреля, в Украине отмечают День начала Антитеррористической операции (АТО) - события, которое стало поворотным моментом в новейшей истории страны, пишет УНН.

14 апреля 2014 года стало новым этапом в истории независимой Украины. Именно в этот день исполняющий обязанности президента Александр Турчинов подписал Указ о начале Антитеррористической операции (АТО) – ответ государства на попытку внешнего вторжения и внутренней дестабилизации.

Операция имела целью освобождение захваченных пророссийскими боевиками территорий Донецкой и Луганской областей. 

Преддверие войны

Напряжение на востоке и юге Украины начало стремительно расти после аннексии Крыма в марте 2014 года. россия воспользовалась переломным моментом после Революции Достоинства и бегства Виктора Януковича, и активизировала свои дестабилизационные действия в регионах. В апреле пророссийские силы начали захват административных зданий, отделений СБУ и органов МВД. В ряде городов провозглашались так называемые "народные республики".

Хотя в некоторых городах, в частности в Харькове, ситуацию удалось стабилизировать силами украинского спецназа, в центре эскалации оказался Донбасс. С середины апреля под руководством кадровых офицеров российских спецслужб, в частности полковника Игоря Гиркина (известного как Стрелков), начался массовый захват городов. Донецк, Луганск, Горловка, Краматорск, Славянск, Лисичанск, Мариуполь – все это переходило под контроль боевиков. Часть Донецкой и Луганской областей фактически была потеряна за считанные недели.

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Из-за необходимости провести президентские выборы, которые должны были легитимизировать новую украинскую власть после смены режима, было принято решение о введении антитеррористической операции, а не военного положения. Поскольку во время военного положения в Украине было бы ограничено много демократических процессов, в частности и выборы, поэтому власть выбрала этот вариант для того, чтобы обеспечить легитимность своего правления и провести выборы в рамках правового поля. Таким образом, АТО стало ответом на внешние угрозы и попытки дестабилизировать ситуацию в стране, при этом пытаясь сохранить политическую стабильность и демократические процессы.

Однако в реальности это была не борьба с отдельными террористами – это был фронт, который требовал участия армии, Национальной гвардии, МВД, добровольческих батальонов. Именно добровольцы и нацгвардейцы стали теми, кто первыми пошел защищать восток.

Наступление, отпор, удары с территории рф

Уже летом 2014-го украинские силы начали освобождать захваченные территории. В июле АТОшники вернули контроль над Славянском, Северодонецком, Лисичанском. Началась операция по деблокаде Луганского аэропорта. Казалось, еще немного — и Донецк и Луганск будут освобождены.

Однако 11 июля 2014 года произошло событие, которое радикально изменило ход событий: российские войска впервые нанесли массированный удар с территории рф — под Зеленопольем в результате обстрела из "Градов" погибли десятки украинских военных. Обстрелы из-за границы стали регулярными.

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А в конце августа Россия открыто ввела регулярные подразделения на территорию Украины. Наступление ВСУ на Донецк было остановлено, а украинские силы попали в окружение под Иловайском. Несмотря на договоренности о "зеленом коридоре", россияне расстреляли колонны во время отступления. Погибло не менее 366 украинских военных, более 150 пропали без вести.

Минские соглашения и новый этап войны

После Иловайска 5 сентября в Минске были подписаны первые договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы. Огонь формально прекратили, но боевые действия продолжались. Началась позиционная война. Впереди были еще месяцы боев за Донецкий аэропорт, Дебальцево, Широкино, Светлодарскую дугу, Марьинку.

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Цифры потерь

По данным ООН, с начала конфликта погибло более 13 тысяч человек, еще более 1,5 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Донбасс потерял 27% своего промышленного потенциала — технику и оборудование боевики массово вывозили в Россию, уничтожали инфраструктуру.

Завершение АТО и начало новой фазы

Антитеррористическая операция официально продолжалась до 30 апреля 2018 года. Тогда президент Петр Порошенко подписал указ о ее завершении и начале Операции объединенных сил (ООС) под руководством ВСУ. Формально изменилась структура управления войсками, фактически — борьба продолжалась дальше.

АТОшники стали первым поколением новой украинской армии. Они доказали, что Украина не покорится агрессору и способна дать отпор. Их пример — это доказательство того, что украинцы готовы защищать свою землю, свободу и достоинство. Именно благодаря им появилось новое понимание силы — силы, рождающейся из любви к Родине и веры в ее будущее.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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