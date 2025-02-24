Три года большой войны: потери, победы и героизм Украины

Сегодня, 24 февраля, третья годовщина начала полномасштабной российской агрессии против Украины, пишет УНН.

Ровно три года назад, в этот день 2022 года российские войска вторглись на территорию суверенной Украины, начав крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой.

Утро 24 февраля 2022 года разделило жизнь миллионов украинцев на «до» и «после». В четыре утра российский диктатор Владимир Путин объявил о начале так называемой «специальной военной операции». Через несколько минут украинские города проснулись от взрывов - российские ракеты атаковали военные аэродромы, склады, а затем и жилые дома. Россия начала полномасштабное вторжение, которого не простят поколения.

В первые недели россияне пошли в наступление сразу по нескольким направлениям - с севера через Беларусь, с временно оккупированного Крыма и с Донбасса. Главной целью кремля был захват Киева - захватчики хотели молниеносно прорваться в столицу, ликвидировать украинскую власть и заставить страну капитулировать. На «взятие Киева» оккупанты отводили три-пять дней.

Реальность оказалась другой. Украинские защитники остановили врага под столицей, разгромили его в Гостомеле, Ирпене и Буче, не дали прорваться к Харькову, Сумам и Чернигову. В море была уничтожена российская крейсерная гордость - флагман Черноморского флота «москва».

Пока украинцы освобождали север, на юге шла одна из самых трагических страниц войны - осада Мариуполя. российские войска окружили город, перерезали пути эвакуации, обстреливали жилые кварталы, больницы, роддома. Единственным форпостом обороны оставалась «Азовсталь», где до мая 2022 года держались украинские защитники.

В сентябре 2022 года мир удивило украинское молниеносное контрнаступление. За несколько недель наши войска освободили почти всю Харьковскую область, включая Изюм, Купянск и Балаклею. Врага отбросили от Харькова, разрушив миф о «второй армии мира».

В ноябре Украина вернула Херсон. Это была стратегически важная победа: единственный областной центр, который оккупанты смогли захватить с 24 февраля, снова взвился украинскими флагами.

За эти три года Украина прошла через болезненные потери и героические победы. Вооруженные силы уничтожили более 800 тысяч оккупантов, тысячи единиц вражеской техники. Но война дальше продолжается.

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли по меньшей мере 12 654 гражданских лица, а 29 392 получили ранения. Среди погибших - 673 ребенка, еще 1865 детей получили ранения.

Сегодня, на третью годовщину войны, мы вспоминаем не только потери, но и героизм наших людей. Украина уже никогда не будет такой, как раньше, но она будет. И будет свободной. Эта борьба за нашу независимость и достоинство продолжается, и вместе мы обязательно победим.