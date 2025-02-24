Три года большой войны: потери, победы и героизм Украины
Киев • УНН
24 февраля исполняется три года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время ВСУ уничтожили более 800 тысяч оккупантов, освободили значительные территории, но потеряли более 12 тысяч гражданских.
Сегодня, 24 февраля, третья годовщина начала полномасштабной российской агрессии против Украины, пишет УНН.
Ровно три года назад, в этот день 2022 года российские войска вторглись на территорию суверенной Украины, начав крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой.
Утро 24 февраля 2022 года разделило жизнь миллионов украинцев на «до» и «после». В четыре утра российский диктатор Владимир Путин объявил о начале так называемой «специальной военной операции». Через несколько минут украинские города проснулись от взрывов - российские ракеты атаковали военные аэродромы, склады, а затем и жилые дома. Россия начала полномасштабное вторжение, которого не простят поколения.
В первые недели россияне пошли в наступление сразу по нескольким направлениям - с севера через Беларусь, с временно оккупированного Крыма и с Донбасса. Главной целью кремля был захват Киева - захватчики хотели молниеносно прорваться в столицу, ликвидировать украинскую власть и заставить страну капитулировать. На «взятие Киева» оккупанты отводили три-пять дней.
Реальность оказалась другой. Украинские защитники остановили врага под столицей, разгромили его в Гостомеле, Ирпене и Буче, не дали прорваться к Харькову, Сумам и Чернигову. В море была уничтожена российская крейсерная гордость - флагман Черноморского флота «москва».
Пока украинцы освобождали север, на юге шла одна из самых трагических страниц войны - осада Мариуполя. российские войска окружили город, перерезали пути эвакуации, обстреливали жилые кварталы, больницы, роддома. Единственным форпостом обороны оставалась «Азовсталь», где до мая 2022 года держались украинские защитники.
В сентябре 2022 года мир удивило украинское молниеносное контрнаступление. За несколько недель наши войска освободили почти всю Харьковскую область, включая Изюм, Купянск и Балаклею. Врага отбросили от Харькова, разрушив миф о «второй армии мира».
В ноябре Украина вернула Херсон. Это была стратегически важная победа: единственный областной центр, который оккупанты смогли захватить с 24 февраля, снова взвился украинскими флагами.
За эти три года Украина прошла через болезненные потери и героические победы. Вооруженные силы уничтожили более 800 тысяч оккупантов, тысячи единиц вражеской техники. Но война дальше продолжается.
С 24 февраля 2022 года в Украине погибли по меньшей мере 12 654 гражданских лица, а 29 392 получили ранения. Среди погибших - 673 ребенка, еще 1865 детей получили ранения.
Сегодня, на третью годовщину войны, мы вспоминаем не только потери, но и героизм наших людей. Украина уже никогда не будет такой, как раньше, но она будет. И будет свободной. Эта борьба за нашу независимость и достоинство продолжается, и вместе мы обязательно победим.