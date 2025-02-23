Президент раскрыл, кто сядет за стол будущих переговоров с россией

ukenru
Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
16:52 • 44727 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 76085 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
14:41 • 103290 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
13:34 • 102179 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
13:13 • 102437 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
13:10 • 84495 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
13:00 • 67310 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
12:42 • 52793 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
12:17 • 56336 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
23 февраля, 11:34 • 57885 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: один берег в критической зоне

23 февраля, 07:45 • 101069 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

23 февраля, 08:34 • 75202 просмотра
Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

Дуда: Украина не переживет этой войны без американской поддержки

23 февраля, 08:48 • 94902 просмотра
"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

"Энергоатом" готовится к строительству двух новых энергоблоков по технологии Westinghouse

23 февраля, 08:57 • 98424 просмотра
США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

США выделили $183 млрд поддержки для Украины, из них $65,9 млрд - на военную помощь

23 февраля, 09:16 • 88938 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 175690 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 183372 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 160031 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 182894 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 179090 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 140498 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 124538 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 134658 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 172627 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 145595 просмотра
Актуальное
Президент раскрыл, кто сядет за стол будущих переговоров с россией

Президент раскрыл, кто сядет за стол будущих переговоров с россией

Киев  •  УНН

 • 7948 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что Европа должна быть участником будущих переговоров, поскольку после Украины она может стать следующей целью россии. Зеленский также подчеркнул важную роль США и Турции в обеспечении безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна быть за столом переговоров, ведь после Украины россия может напасть на любую страну Европы. Об этом он сообщил во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Детали

Он отметил, что Европа будет на будущих переговорах, ведь после Украины опаснее будет именно Европе.

"Будет Европа, потому что война на этом континенте и опаснее после нас может быть именно Европа. И здесь вы это знаете, и в Черном море, и на суше, и так далее, и на и в приграничье, и на границе с Украиной, и тем странам, которые первыми будут под ударами. Поэтому Европа - обязательно США. Я сказал об этом, обязательно США, как наш стратегический партнер. Ну и представители Европы в более широком смысле слова. Например, Турция, я не знаю, в какой момент, в каком формате, в какой роли, пока что я не готов, но Эрдоган знает, что мы видим его среди важных гарантеров безопасности для нас. Я говорил об этом с президентом Эрдоганом. Я считаю, что в целом Европе надо смотреть на Турцию, потому что есть две армии в Европе. Сегодня украинская 800 тыс. и Турция. Это две крупнейшие армии. Есть и другие страны, безусловно. Есть партнеры, которые нам помогали очень много, но в Европе мы должны констатировать, кто способен сегодня дать действительно гарантию безопасности именно контингента", - добавил Зеленский.

Дополнение 

Зеленский также считает, что потенциальная встреча Дональда Трампа с владимиром путиным перед переговорами с Киевом может негативно повлиять как на украинское общество, так и на отношения США с Украиной и Европой.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
yevropaЕвропа
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы