Президент раскрыл, кто сядет за стол будущих переговоров с россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна быть за столом переговоров, ведь после Украины россия может напасть на любую страну Европы. Об этом он сообщил во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

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Он отметил, что Европа будет на будущих переговорах, ведь после Украины опаснее будет именно Европе.

"Будет Европа, потому что война на этом континенте и опаснее после нас может быть именно Европа. И здесь вы это знаете, и в Черном море, и на суше, и так далее, и на и в приграничье, и на границе с Украиной, и тем странам, которые первыми будут под ударами. Поэтому Европа - обязательно США. Я сказал об этом, обязательно США, как наш стратегический партнер. Ну и представители Европы в более широком смысле слова. Например, Турция, я не знаю, в какой момент, в каком формате, в какой роли, пока что я не готов, но Эрдоган знает, что мы видим его среди важных гарантеров безопасности для нас. Я говорил об этом с президентом Эрдоганом. Я считаю, что в целом Европе надо смотреть на Турцию, потому что есть две армии в Европе. Сегодня украинская 800 тыс. и Турция. Это две крупнейшие армии. Есть и другие страны, безусловно. Есть партнеры, которые нам помогали очень много, но в Европе мы должны констатировать, кто способен сегодня дать действительно гарантию безопасности именно контингента", - добавил Зеленский.

Дополнение

Зеленский также считает, что потенциальная встреча Дональда Трампа с владимиром путиным перед переговорами с Киевом может негативно повлиять как на украинское общество, так и на отношения США с Украиной и Европой.