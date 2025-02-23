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Президент розкрив, хто сяде за стіл майбутніх переговорів з росією

Київ • УНН

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Президент України заявив, що Європа має бути учасником майбутніх переговорів, оскільки після України вона може стати наступною ціллю росії. Зеленський також підкреслив важливу роль США та Туреччини у гарантуванні безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна бути за столом переговорів, адже після України росія може напасти на будь-яку країну Європи. Про це він повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Він зазначив, що Європа буде на майбутніх перемовинах, адже після України небезпечніше буде саме Європі.

"Буде Європа, бо війна на цьому континенті і небезпечніше після нас може бути саме Європа. І тут ви це знаєте, і в Чорному морі, і на суші, і тощо, і на і в прикордонні, і на кордоні з Україною, і тим країнам, які першими будуть під ударами. Тому Європа - обов'язково США. Я сказав про це, обов'язково США, як наш стратегічний партнер. Ну і представники Європи в ширшому сенсі слова. Наприклад, Туреччина, я не знаю, в який момент, в якому форматі, в якій ролі, поки що я не готовий, але Ердоган знає, що ми бачимо його серед важливих гарантерів безпеки для нас. Я говорив про це з президентом Ердоганом. Я вважаю, що в цілому Європі треба дивитись на Туреччину, бо є дві армії в Європі. Сьогодні українська 800 тис. і Туреччина. Це дві найбільші армії. Є і інші країни, безумовно. Є партнери, які нам допомагали дуже багато, але в Європі ми повинні констатувати, хто спроможний сьогодні дати дійсно гарантію безпеки саме контингенту", - додав Зеленський.

Доповнення 

Зеленський також вважає, що потенційна зустріч Дональда Трампа з володимиром путіним перед переговорами з Києвом може негативно вплинути як на українське суспільство, так і на відносини США з Україною та Європою.

Павло Башинський

Павло Башинський

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