Президент розкрив, хто сяде за стіл майбутніх переговорів з росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна бути за столом переговорів, адже після України росія може напасти на будь-яку країну Європи. Про це він повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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Він зазначив, що Європа буде на майбутніх перемовинах, адже після України небезпечніше буде саме Європі.

"Буде Європа, бо війна на цьому континенті і небезпечніше після нас може бути саме Європа. І тут ви це знаєте, і в Чорному морі, і на суші, і тощо, і на і в прикордонні, і на кордоні з Україною, і тим країнам, які першими будуть під ударами. Тому Європа - обов'язково США. Я сказав про це, обов'язково США, як наш стратегічний партнер. Ну і представники Європи в ширшому сенсі слова. Наприклад, Туреччина, я не знаю, в який момент, в якому форматі, в якій ролі, поки що я не готовий, але Ердоган знає, що ми бачимо його серед важливих гарантерів безпеки для нас. Я говорив про це з президентом Ердоганом. Я вважаю, що в цілому Європі треба дивитись на Туреччину, бо є дві армії в Європі. Сьогодні українська 800 тис. і Туреччина. Це дві найбільші армії. Є і інші країни, безумовно. Є партнери, які нам допомагали дуже багато, але в Європі ми повинні констатувати, хто спроможний сьогодні дати дійсно гарантію безпеки саме контингенту", - додав Зеленський.

Доповнення

Зеленський також вважає, що потенційна зустріч Дональда Трампа з володимиром путіним перед переговорами з Києвом може негативно вплинути як на українське суспільство, так і на відносини США з Україною та Європою.