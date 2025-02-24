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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 29037 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125765 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184651 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148922 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140034 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117947 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108366 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Три роки великої війни: втрати, перемоги та героїзм України

Три роки великої війни: втрати, перемоги та героїзм України

Київ • УНН

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24 лютого минає три роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За цей час ЗСУ знищили понад 800 тисяч окупантів, звільнили значні території, але втратили понад 12 тисяч цивільних.

Сьогодні, 24 лютого, третя річниця початку повномасштабної російської агресії проти України, пише УНН.

Рівно три роки тому, в цей день 2022 року російські війська вторглися на територію суверенної України, розпочавши найбільшу війну в Європі з часів Другої світової.

Ранок 24 лютого 2022 року розділив життя мільйонів українців на "до" і "після". О четвертій ранку російський диктатор володимир путін оголосив про початок так званої "спеціальної воєнної операції". За кілька хвилин українські міста прокинулися від вибухів – російські ракети атакували військові аеродроми, склади, а згодом і житлові будинки. росія розпочала повномасштабне вторгнення, якого не пробачать покоління.

США будуть робити все, щоб завершити гарячу стадію війни до кінця року - Зеленський23.02.25, 17:51 • 30011 переглядiв

В перші тижні росіяни пішли в наступ одразу кількома напрямками – з півночі через Білорусь, з тимчасово окупованого Криму та з Донбасу. Головною метою кремля було захоплення Києва – загарбники хотіли блискавично прорватися до столиці, ліквідувати українську владу та змусити країну капітулювати. На "взяття Києва" окупанти відводили три-п’ять днів.

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Реальність виявилася іншою. Українські захисники зупинили ворога під столицею, розгромили його в Гостомелі, Ірпені та Бучі, не дали прорватися до Харкова, Сум і Чернігова. У морі була знищена російська крейсерна гордість – флагман Чорноморського флоту "москва".

Поки українці звільняли північ, на півдні точилася одна з найтрагічніших сторінок війни – облога Маріуполя. російські війська оточили місто, перерізали шляхи евакуації, обстрілювали житлові квартали, лікарні, пологові будинки. Єдиним форпостом оборони залишалася "Азовсталь", де до травня 2022 року трималися українські захисники.

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У вересні 2022 року світ здивував український блискавичний контрнаступ. За кілька тижнів наші війська звільнили майже всю Харківську область, включно з Ізюмом, Куп’янськом і Балаклією. Ворога відкинули від Харкова, зруйнувавши міф про "другу армію світу".

Президент розкрив, хто сяде за стіл майбутніх переговорів з росією23.02.25, 19:09 • 50318 переглядiв

В листопаді Україна повернула Херсон. Це була стратегічно важлива перемога: єдиний обласний центр, який окупанти змогли захопити з 24 лютого, знову замайорів українськими прапорами.

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За ці три роки Україна пройшла через болючі втрати та героїчні перемоги. Збройні сили знищили понад 800 тисяч окупантів, тисячі одиниць ворожої техніки. Але війна далі триває.

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З 24 лютого 2022 року в Україні загинули щонайменше 12 654 цивільні особи, а 29 392 отримали поранення. Серед загиблих — 673 дитини, ще 1865 дітей отримали поранення.

Сьогодні, на третю річницю війни, ми згадуємо не лише втрати, але й героїзм наших людей. Україна вже ніколи не буде такою, як раніше, але вона буде. І буде вільною. Ця боротьба за нашу незалежність і гідність продовжується, і разом ми обов’язково переможемо.

Українська резолюція щодо третіх роковин війни буде винесена на голосування в Генасамблею ООН23.02.25, 15:44 • 71006 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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