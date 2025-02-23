США будуть робити все, щоб завершити гарячу стадію війни до кінця року - Зеленський

США мають намір завершити гарячу стадію війни в Україні до кінця цього року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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"Я вважаю, що США будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилась в цьому році. Я вважаю, що це їх ціль і вони будуть все робити для цього. І тому я і кажу, що робити все для цього і не допомагаючи нам — це трішечки інший формат", — сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня.