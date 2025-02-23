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05:23 • 23818 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124693 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183903 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148239 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139555 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117717 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108227 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103021 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143205 перегляди

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США будуть робити все, щоб завершити гарячу стадію війни до кінця року - Зеленський

США будуть робити все, щоб завершити гарячу стадію війни до кінця року - Зеленський

Київ • УНН

 • 30011 перегляди

Президент Зеленський заявив про наміри США завершити гарячу фазу війни в Україні до кінця 2025 року. За його словами, це є метою США, але для досягнення цілі необхідна їхня активна допомога Україні.

США мають намір завершити гарячу стадію війни в Україні до кінця цього року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я вважаю, що США будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилась в цьому році. Я вважаю, що це їх ціль і вони будуть все робити для цього. І тому я і кажу, що робити все для цього і не допомагаючи нам — це трішечки інший формат", — сказав Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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