США будут делать все, чтобы завершить горячую стадию войны до конца года - Зеленский

США намерены завершить горячую стадию войны в Украине до конца этого года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

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«Я считаю, что США будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Я считаю, что это их цель и они будут все делать для этого. И поэтому я и говорю, что делать все для этого и не помогая нам - это немного другой формат», - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский считает нереальными заявления о завершении войны в Украине уже на этой неделе.