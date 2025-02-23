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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США будут делать все, чтобы завершить горячую стадию войны до конца года - Зеленский

США будут делать все, чтобы завершить горячую стадию войны до конца года - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8264 просмотра

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Президент Зеленский заявил о намерениях США завершить горячую фазу войны в Украине до конца 2025 года. По его словам, это является целью США, но для достижения цели необходима их активная помощь Украине.

США намерены завершить горячую стадию войны в Украине до конца этого года. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

«Я считаю, что США будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Я считаю, что это их цель и они будут все делать для этого. И поэтому я и говорю, что делать все для этого и не помогая нам - это немного другой формат», - сказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский считает нереальными заявления о завершении войны в Украине уже на этой неделе.  

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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