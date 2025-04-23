В Сумской области застрелился из автомата директор областного центра занятости: что известно

В Сумской области покончил жизнь самоубийством, застрелившись из автомата, директор Сумского областного центра занятости. Об этом УНН сообщил начальник пресс-службы полиции Сумской области Владимир Крупицких.

Вчера поступило в полицию сообщение, что мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив из автомата себе в голову - ответил Крупицких на вопрос журналиста УНН о самоубийстве руководителя Сумского областного центра занятости.

По его словам, правоохранители выехали на место происшествия, где изъяли все вещественные доказательства.

Открыли Уголовное производство по 115 статье Уголовного кодекса Украины (убийство), с пометкой "самоубийство" - отметил Крупицких.

Сейчас выясняются все детали этого происшествия.

Что известно о погибшем

На сайте Сумского областного центра занятости сообщается, что эту организацию с 7 сентября 2023 года возглавлял Леонид Чепульский. Он родился в Харькове. Учился в Сумах в педагогическом институте им. А. С. Макаренко по специальности "История Украины, всемирная история и практическая психология". Мужчина получил квалификацию "учитель истории Украины, всемирной истории и практический психолог в учреждениях образования".

В 2013 году получил второе высшее образование в Сумском Национальном аграрном университете по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Ему была предоставлена квалификация "инженер-строитель".

До 2024 года Леонид Чепульский был в составе исполнительного комитета Сумского городского совета.

Дополнение

В Подольском районе Киева 39-летний мужчина совершил стрельбу в офисе, стрелял в работницу, а затем на мосту совершил самоубийство, прыгнув в Днепр.