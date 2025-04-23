В Сумской области застрелился из автомата директор областного центра занятости: что известно
Киев • УНН
В Сумской области директор областного центра занятости совершил самоубийство, застрелившись из автомата. Полиция открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства трагедии.
В Сумской области покончил жизнь самоубийством, застрелившись из автомата, директор Сумского областного центра занятости. Об этом УНН сообщил начальник пресс-службы полиции Сумской области Владимир Крупицких.
Вчера поступило в полицию сообщение, что мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив из автомата себе в голову
По его словам, правоохранители выехали на место происшествия, где изъяли все вещественные доказательства.
Открыли Уголовное производство по 115 статье Уголовного кодекса Украины (убийство), с пометкой "самоубийство"
Сейчас выясняются все детали этого происшествия.
Что известно о погибшем
На сайте Сумского областного центра занятости сообщается, что эту организацию с 7 сентября 2023 года возглавлял Леонид Чепульский. Он родился в Харькове. Учился в Сумах в педагогическом институте им. А. С. Макаренко по специальности "История Украины, всемирная история и практическая психология". Мужчина получил квалификацию "учитель истории Украины, всемирной истории и практический психолог в учреждениях образования".
В 2013 году получил второе высшее образование в Сумском Национальном аграрном университете по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Ему была предоставлена квалификация "инженер-строитель".
До 2024 года Леонид Чепульский был в составе исполнительного комитета Сумского городского совета.
Дополнение
В Подольском районе Киева 39-летний мужчина совершил стрельбу в офисе, стрелял в работницу, а затем на мосту совершил самоубийство, прыгнув в Днепр.