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У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

Київ • УНН

 • 41928 перегляди

У Подільському районі Києва 39-річний чоловік стріляв у працівницю офісу, а потім на мосту вчинив самогубство, стрибнувши в Дніпро. Поранена жінка госпіталізована.

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Подільському районі Києва 39-річний чоловік вчинив стрілянину в офісі, стріляв у працівницю, а потім на мосту вчинив самогубство, стрибнувши в Дніпро, повідомили у ГУНП у Києві, пише УНН.

Деталі

"Поліцейські з’ясовують обставини стрілянини в офісній будівлі у Подільському районі столиці", - повідомили у поліції.

Інформацію про стрілянину поліція отримала сьогодні близько 13 години.

"Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник. (...) У подальшому зловмисник на транспортному засобі дістався одного з мостів столиці та, покинувши автівку, вчинив самогубство, вистрибнувши з мосту у Дніпро", - розповіли у поліції.

Повідомляється, що 53-річну постраждалу жінку доставили до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла.

З місця вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину - пристрій для відстрілу гумових куль, який стрілок тікаючи покинув.

"Тіло чоловіка з річки витягнули працівники ДСНС, наразі його оглядає судово-медичний експерт", - зазначили у поліції.

Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку18.03.25, 21:25 • 53809 переглядiв

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