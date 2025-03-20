У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція
Київ • УНН
У Подільському районі Києва 39-річний чоловік стріляв у працівницю офісу, а потім на мосту вчинив самогубство, стрибнувши в Дніпро. Поранена жінка госпіталізована.
У Подільському районі Києва 39-річний чоловік вчинив стрілянину в офісі, стріляв у працівницю, а потім на мосту вчинив самогубство, стрибнувши в Дніпро, повідомили у ГУНП у Києві, пише УНН.
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"Поліцейські з’ясовують обставини стрілянини в офісній будівлі у Подільському районі столиці", - повідомили у поліції.
Інформацію про стрілянину поліція отримала сьогодні близько 13 години.
"Попередньо встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник. (...) У подальшому зловмисник на транспортному засобі дістався одного з мостів столиці та, покинувши автівку, вчинив самогубство, вистрибнувши з мосту у Дніпро", - розповіли у поліції.
Повідомляється, що 53-річну постраждалу жінку доставили до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла.
З місця вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину - пристрій для відстрілу гумових куль, який стрілок тікаючи покинув.
"Тіло чоловіка з річки витягнули працівники ДСНС, наразі його оглядає судово-медичний експерт", - зазначили у поліції.
Правоохоронці продовжують працювати на місцях події та встановлюють всі обставини інциденту. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
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