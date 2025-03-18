Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

На Київщині затримали шістьох осіб, причетних до стрілянини у ТРЦ у Білій Церкві. Місце перебування ще чотирьох фігурантів наразі встановлюється, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Поліцейські встановили, що група чоловіків увірвалися до приміщення спортклубу, здійснили декілька пострілів зі зброї та втекли. Унаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок.

За результатами відпрацювання події встановлено шістьох фігурантів - мешканців Київської області. Вони затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція розшукує ще чотирьох причетних осіб та встановлює мотиви злочину.

... розпочали досудове розслідування за фактами замаху на вбивство, хуліганства та незаконного поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні о 11:04, до поліції надійшло повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину.

Стрілянина в ТРЦ на Київщині: слідчі відкрили провадження