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На Київщині невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ: є поранений

Київ • УНН

 • 49302 перегляди

У Білій Церкві група невідомих увірвалася до спортклубу в ТРЦ та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Поліція розшукує нападників.

На Київщині невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ: є поранений

У Білій Церкві на Київщині група невідомих увірвалася до спортклубу в ТРЦ та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Поліція розшукує нападників та встановлює обставини злочину, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в одному із ТРЦ у Білій Церкві. На цей час відомо, що внаслідок дій нападників потерпіла одна людина

- зазначили у поліції.

Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину, як вказано, надійшло до поліції о 11:04.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

"Попередньо відомо, що група невідомих увірвалися до приміщення спортклубу, скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли. Унаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували", - зазначили у поліції.

Подію зареєстровано. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Поліцейські розшукують нападників та опитують очевидців злочину.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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