В Киевской области неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ: есть раненый
Киев • УНН
В Белой Церкви группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших.
В Белой Церкви в Киевской области группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших и устанавливает обстоятельства преступления, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
Полиция Киевской области разыскивает лиц, совершивших стрельбу в одном из ТРЦ в Белой Церкви. В настоящее время известно, что в результате действий нападавших пострадал один человек
Сообщение о том, что в спортивный клуб в ТРЦ в Белой Церкви зашли неизвестные и совершили стрельбу, как указано, поступило в полицию в 11:04.
На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.
"Предварительно известно, что группа неизвестных ворвались в помещение спортклуба, совершили несколько выстрелов из оружия и скрылись. В результате происшествия ранен посетитель зала, он госпитализирован", - отметили в полиции.
Событие зарегистрировано. Решается вопрос о правовой квалификации. Полицейские разыскивают нападавших и опрашивают очевидцев преступления.
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