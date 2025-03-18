В Киевской области неизвестные устроили стрельбу в ТРЦ: есть раненый

В Белой Церкви в Киевской области группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших и устанавливает обстоятельства преступления, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Полиция Киевской области разыскивает лиц, совершивших стрельбу в одном из ТРЦ в Белой Церкви. В настоящее время известно, что в результате действий нападавших пострадал один человек