В центре Киева пьяный мужчина устроил стрельбу из травмата: что ему грозит
Киев • УНН
На улице Богдана Хмельницкого нетрезвый мужчина спровоцировал конфликт с прохожим и дважды выстрелил из травматического оружия. Полиция задержала 49-летнего нарушителя, которому грозит до 7 лет заключения за хулиганство.
В центре столицы мужчина навеселе приставал к прохожему и устроил стрельбу из травматического оружия. Ему сообщено о подозрении в хулиганстве и грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.
Событие произошло вечером на улице Богдана Хмельницкого. В полицию обратился охранник заведения и сообщил, что слышал спор между мужчинами, а впоследствии произошла стрельба. По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, внезапный конфликт произошел между двумя местными жителями.
Злоумышленник спровоцировал конфликт с прохожим и начал трогать его за одежду. Во время дальнейшей толкотни фигурант вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела вверх. 49-летнего стрелка полицейские задержали на месте происшествия и изъяли орудие совершения преступления
Нарушителю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство), ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним
23 ноября 2024 года около 00:30 в гостинице в Печерском районе Киева между двумя компаниями мужчин возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников достал пистолет и сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. От ранения житель отеля скончался на месте, его знакомый и охранник получили огнестрельные ранения грудной клетки.