У центрі Києва п'яний чоловік влаштував стрілянину з травмата: що йому загрожує
Київ • УНН
На вулиці Богдана Хмельницького нетверезий чоловік спровокував конфлікт з перехожим та двічі вистрелив з травматичної зброї. Поліція затримала 49-річного порушника, якому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство.
У центрі столиці чоловік напідпитку чіплявся до перехожого й влаштував стрілянину з травматичної зброї. Йому повідомлено про підозру у хуліганстві та загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.
Подія відбулась ввечері на вулиці Богдана Хмельницького. До поліції звернувся охоронець закладу й повідомив, що чув суперечку між чоловіками, а згодом відбулась стрільба. За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, раптовий конфлікт відбувся між двома місцевими мешканцями.
Зловмисник спровокував конфлікт з перехожим та почав чіпати його за одяг. Під час подальшої штовханини фігурант витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли вгору. 49-річного стрілка поліцейські затримали на місці події та вилучили знаряддя вчинення злочину
Порушнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо
23 листопада 2024 року близько 00:30 в готелі у Печерському районі Києва між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників дістав пістолет та зробив кілька пострілів й зник з місця події. Від поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець отримали вогнепальні поранення грудної клітини.