У центрі Києва п'яний чоловік влаштував стрілянину з травмата: що йому загрожує

У центрі столиці чоловік напідпитку чіплявся до перехожого й влаштував стрілянину з травматичної зброї. Йому повідомлено про підозру у хуліганстві та загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.

Подія відбулась ввечері на вулиці Богдана Хмельницького. До поліції звернувся охоронець закладу й повідомив, що чув суперечку між чоловіками, а згодом відбулась стрільба. За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, раптовий конфлікт відбувся між двома місцевими мешканцями.

Зловмисник спровокував конфлікт з перехожим та почав чіпати його за одяг. Під час подальшої штовханини фігурант витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли вгору. 49-річного стрілка поліцейські затримали на місці події та вилучили знаряддя вчинення злочину