Стрілянина в ТРЦ на Київщині: слідчі відкрили провадження

У Білій Церкві на Київщині група невідомих увірвалася до спортклубу в ТРЦ та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Потерпілого із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок госпілізували, наразі його оперують. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство та хуліганство. Про це пише УНН з посиланням на речницю поліції Київщини Яну Єрмоленко та пресслужбу ГУ Нацполіції в Київській області.

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"Правоохоронці встановили, що особа увірвалася до приміщення спортивного клубу, і здійснила кілька пострілів зі зброї та втікли. Внаслідок події було поранено одного відвідувача закладу, його госпіталізовано із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок. Наразі потерпілого оперують", - сказала Єрмоленко.

В поліції Київщини уточнили, що слідчі розпочали досудове розслідування.

"Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство та хуліганство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції Київщини.

Єрмоленко додала, що наразі поліцейські розшукують нападників та опитують очевидців.

Нагадаємо

У Білій Церкві на Київщині група невідомих увірвалася до спортклубу в ТРЦ та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Поліція розшукує нападників та встановлює обставини злочину.