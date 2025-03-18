Стрельба в ТРЦ в Киевской области: следователи открыли производство
Киев • УНН
В Белой Церкви группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших и устанавливает обстоятельства преступления.
В Белой Церкви в Киевской области группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Пострадавшего с огнестрельным ранением нижних конечностей госпитализировали, сейчас его оперируют. Следователи начали досудебное расследование по факту покушения на убийство и хулиганство. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевской области Яну Ермоленко и пресс-службу ГУ Нацполиции в Киевской области.
Детали
"Правоохранители установили, что лицо ворвалось в помещение спортивного клуба, и совершило несколько выстрелов из оружия и скрылось. В результате происшествия был ранен один посетитель заведения, он госпитализирован с огнестрельным ранением нижних конечностей. Сейчас пострадавшего оперируют", - сказала Ермоленко.
В полиции Киевской области уточнили, что следователи начали досудебное расследование.
"Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту покушения на убийство и хулиганство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции Киевской области.
Ермоленко добавила, что сейчас полицейские разыскивают нападавших и опрашивают очевидцев.
Напомним
В Белой Церкви в Киевской области группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших и устанавливает обстоятельства преступления.