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Стрельба в ТРЦ в Киевской области: следователи открыли производство

Киев • УНН

 • 21527 просмотра

В Белой Церкви группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших и устанавливает обстоятельства преступления.

Стрельба в ТРЦ в Киевской области: следователи открыли производство

В Белой Церкви в Киевской области группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Пострадавшего с огнестрельным ранением нижних конечностей госпитализировали, сейчас его оперируют. Следователи начали досудебное расследование по факту покушения на убийство и хулиганство. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря полиции Киевской области Яну Ермоленко и пресс-службу ГУ Нацполиции в Киевской области.

Детали

"Правоохранители установили, что лицо ворвалось в помещение спортивного клуба, и совершило несколько выстрелов из оружия и скрылось. В результате происшествия был ранен один посетитель заведения, он госпитализирован с огнестрельным ранением нижних конечностей. Сейчас пострадавшего оперируют", - сказала Ермоленко.

В полиции Киевской области уточнили, что следователи начали досудебное расследование.

"Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту покушения на убийство и хулиганство (ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции Киевской области.

Ермоленко добавила, что сейчас полицейские разыскивают нападавших и опрашивают очевидцев.

Напомним

В Белой Церкви в Киевской области группа неизвестных ворвалась в спортклуб в ТРЦ и открыла стрельбу, ранив посетителя. Полиция разыскивает нападавших и устанавливает обстоятельства преступления.

Павел Башинский

Павел Башинский

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