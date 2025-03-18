Стрельба в ТРЦ в Киевской области: задержаны шесть человек, еще четверо - в розыске
Киев • УНН
В Киевской области задержали шесть человек за стрельбу в ТРЦ в Белой Церкви. Ранен посетитель спортклуба, полиция разыскивает еще четырех причастных.
В Киевской области задержали шесть человек, причастных к стрельбе в ТРЦ в Белой Церкви. Местонахождение еще четырех фигурантов в настоящее время устанавливается, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Полицейские установили, что группа мужчин ворвались в помещение спортклуба, произвели несколько выстрелов из оружия и скрылись. В результате происшествия ранен посетитель зала, он госпитализирован с огнестрельным ранением нижних конечностей.
По результатам отработки происшествия установлены шесть фигурантов - жителей Киевской области. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция разыскивает еще четырех причастных лиц и устанавливает мотивы преступления.
... начали досудебное расследование по фактам покушения на убийство, хулиганства и незаконного обращения с оружием (ч. 3 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное расследование
Напомним
Сегодня в 11:04, в полицию поступило сообщение о том, что в спортивный клуб в ТРЦ в Белой Церкви зашли неизвестные и произвели стрельбу.
Стрельба в ТРЦ в Киевской области: следователи открыли производство18.03.25, 14:54 • 21527 просмотров