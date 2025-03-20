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В Киеве мужчина открыл стрельбу в офисе, ранил женщину и совершил самоубийство - полиция

Киев • УНН

 • 41922 просмотра

В Подольском районе Киева 39-летний мужчина стрелял в сотрудницу офиса, а затем на мосту совершил самоубийство, прыгнув в Днепр. Раненая женщина госпитализирована.

В Киеве мужчина открыл стрельбу в офисе, ранил женщину и совершил самоубийство - полиция

В Подольском районе Киева 39-летний мужчина совершил стрельбу в офисе, стрелял в сотрудницу, а затем на мосту совершил самоубийство, прыгнув в Днепр, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

"Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы в офисном здании в Подольском районе столицы", - сообщили в полиции.

Информацию о стрельбе полиция получила сегодня около 13 часов.

"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в сотрудницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. (...) В дальнейшем злоумышленник на транспортном средстве добрался до одного из мостов столицы и, бросив автомобиль, совершил самоубийство, выпрыгнув с моста в Днепр", - рассказали в полиции.

Сообщается, что 53-летняя пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела.

С места изъяли вероятное орудие совершения преступления - устройство для отстрела резиновых пуль, которое стрелок, убегая, бросил.

"Тело мужчины из реки вытащили сотрудники ГСЧС, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт", - отметили в полиции.

Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Стрельба в ТРЦ в Киевской области: задержаны шесть человек, еще четверо - в розыске18.03.25, 21:25 • 53652 просмотра

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