В Киеве мужчина открыл стрельбу в офисе, ранил женщину и совершил самоубийство - полиция
Киев • УНН
В Подольском районе Киева 39-летний мужчина стрелял в сотрудницу офиса, а затем на мосту совершил самоубийство, прыгнув в Днепр. Раненая женщина госпитализирована.
В Подольском районе Киева 39-летний мужчина совершил стрельбу в офисе, стрелял в сотрудницу, а затем на мосту совершил самоубийство, прыгнув в Днепр, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
"Полицейские выясняют обстоятельства стрельбы в офисном здании в Подольском районе столицы", - сообщили в полиции.
Информацию о стрельбе полиция получила сегодня около 13 часов.
"Предварительно установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в сотрудницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся. (...) В дальнейшем злоумышленник на транспортном средстве добрался до одного из мостов столицы и, бросив автомобиль, совершил самоубийство, выпрыгнув с моста в Днепр", - рассказали в полиции.
Сообщается, что 53-летняя пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела.
С места изъяли вероятное орудие совершения преступления - устройство для отстрела резиновых пуль, которое стрелок, убегая, бросил.
"Тело мужчины из реки вытащили сотрудники ГСЧС, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт", - отметили в полиции.
Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Стрельба в ТРЦ в Киевской области: задержаны шесть человек, еще четверо - в розыске18.03.25, 21:25 • 53652 просмотра