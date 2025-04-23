На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо
Київ • УНН
У Сумській області директор обласного центру зайнятості вчинив самогубство, застрелившись з автомата. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує обставини трагедії.
У Сумській області покінчив життя самогубством, застрелившись з автомата, директор Сумського обласного центру зайнятості. Про це УНН повідомив начальник пресслужби поліції Сумської області Володимир Крупицьких.
Учора надійшло до поліції повідомлення, що чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши з автомата собі в голову
За його словами, правоохоронці виїхали на місце події, де повилучали всі речові докази.
Відкрили Кримінальне провадження по 115 статті Кримінального кодексу України (убивство), з позначкою "самогубство"
Наразі з'ясовуються всі деталі цієї події.
Що відомо про загиблого
На сайті Сумського обласного центру зайнятості повідомляється, що цю організацію з 7 вересня 2023 року очолював Леонід Чепульський. Він народився у Харкові. Навчався у Сумах в педагогічному інституті ім. А. С. Макаренка за спеціальністю "Історія України, всесвітня історія і практична психологія". Чоловік здобув кваліфікацію "вчитель історії України, всесвітньої історії та практичний психолог в закладах освіти".
У 2013 році отримав другу вищу освіту в Сумському Національному аграрному університеті за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво". Йому була надана кваліфікація "інженер-будівельник".
До 2024 року Леонід Чепульський був у складі виконавчого комітету Сумської міської ради.
Доповнення
У Подільському районі Києва 39-річний чоловік вчинив стрілянину в офісі, стріляв у працівницю, а потім на мосту вчинив самогубство, стрибнувши в Дніпро.