На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

У Сумській області покінчив життя самогубством, застрелившись з автомата, директор Сумського обласного центру зайнятості. Про це УНН повідомив начальник пресслужби поліції Сумської області Володимир Крупицьких.

Учора надійшло до поліції повідомлення, що чоловік покінчив життя самогубством, вистріливши з автомата собі в голову - відповів Крупицьких на запитання журналіста УНН щодо самогубства керівника Сумського обласного центру зайнятості.

За його словами, правоохоронці виїхали на місце події, де повилучали всі речові докази.

Відкрили Кримінальне провадження по 115 статті Кримінального кодексу України (убивство), з позначкою "самогубство" - зазначив Крупицьких.

Наразі з'ясовуються всі деталі цієї події.

Що відомо про загиблого

На сайті Сумського обласного центру зайнятості повідомляється, що цю організацію з 7 вересня 2023 року очолював Леонід Чепульський. Він народився у Харкові. Навчався у Сумах в педагогічному інституті ім. А. С. Макаренка за спеціальністю "Історія України, всесвітня історія і практична психологія". Чоловік здобув кваліфікацію "вчитель історії України, всесвітньої історії та практичний психолог в закладах освіти".

У 2013 році отримав другу вищу освіту в Сумському Національному аграрному університеті за спеціальністю "Промислове і цивільне будівництво". Йому була надана кваліфікація "інженер-будівельник".

До 2024 року Леонід Чепульський був у складі виконавчого комітету Сумської міської ради.

Доповнення

У Подільському районі Києва 39-річний чоловік вчинив стрілянину в офісі, стріляв у працівницю, а потім на мосту вчинив самогубство, стрибнувши в Дніпро.