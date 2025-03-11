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87% украинцев убеждены, что россия не остановится на уже оккупированных территориях - КМИС

Киев • УНН

 • 17864 просмотра

87% украинцев считают, что россия не остановится на уже оккупированных территориях. 66% опрошенных убеждены, что целью рф является полное уничтожение Украины и ее граждан.

87% украинцев убеждены, что россия не остановится на уже оккупированных территориях - КМИС

Преобладающее большинство, 87%, украинцев считают, что россия намерена уничтожить Украину и не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 14 февраля по 4 марта, пишет УНН.

Детали

Опрос показал, что 66% опрошенных считают, что сейчас целью россии является уничтожение Украины и украинцев: россия хочет либо осуществить физический геноцид украинцев (28%), либо захватить всю / большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию (38%).

Кроме того, еще 14% считают, что россия хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство. Считают, что россия хочет захватить весь Донбасс и Херсонщину и Запорожье – 7%. Таким образом, 87% украинцев считают, что россия не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

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Лишь 4% считают, что россия стремится лишь сохранить уже оккупированные территории. И только 3% выбрали вариант, что россия хочет лишь "денацифицировать" и демилитаризовать Украину. Остальные 7% не смогли ответить на вопрос.

По словам социологов, во всех регионах Украины абсолютное большинство (от 80% на Востоке и Юге до 89-90% на Западе и в Центре) считают, что россия не будет останавливаться на уже оккупированных территориях. Также 70% на Западе, 68% в Центре, 62% на Юге считают, что россия хочет осуществить физический геноцид или уничтожить украинскую государственность и нацию. На Востоке показатель также высокий – 46%.

Дополнение

Опрос проводился с 14 февраля по 4 марта 2025 года. Методом телефонных интервью было опрошено 1029 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властью Украины, а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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