87% українців переконані, що росія не зупиниться на вже окупованих територіях - КМІС

Переважна більшість, 87%, українців вважають, що росія має на мені знищити Україну і не хоче зупинятися на вже окупованих територіях. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14 лютого – 4 березня, пише УНН.

Деталі

Опитування показало, що 66% опитаних вважають, і зараз метою росії є знищення України і українців: росія хоче або здійснити фізичний геноцид українців (28%), або захопити всю / більшість території України та знищити українську державність і націю (38%).

Крім цього, ще 14% вважають, що росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий Уряд. Вважають, що росія хоче захопити весь Донбас та Херсонщину і Запоріжжя – 7%. Таким чином, 87% українців вважають, що росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

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Лише 4% вважають, що росія прагне лише зберегти вже окуповані території. І лише 3% обрали варіант, що росія хоче лише "денацифікувати" і демілітаризувати Україну. Решта 7% не змогли відповісти на запитання.

За словами соціологів, у всіх регіонах України абсолютна більшість (від 80% на Сході і Півдні до 89-90% на Заході і в Центрі) вважають, що росія не буде зупинятися на вже окупованих територіях. Також 70% на Заході, 68% у Центрі, 62% на Півдні вважають, що росія хоче здійснити фізичний геноцид або знищити українську державність і націю. На Сході показник також високий – 46%.

Доповнення

Опитування проводилось з 14 лютого по 4 березня 2025 року. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 1029 респондентів у віці від 18 років. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

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