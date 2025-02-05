Опитування показало різну підтримку України у Європі, але найбільші сподівання про успіх у боротьбі з рф - серед молоді

Майже 70% поляків підтримують безпосередньо Україну в битві з рф, трохи менше половини - в Чехії. Жителі низки країн центральної Європи в опитуванні висловили думки також щодо варіанту припинення війни.

Передає УНН із посиланням на Сeske Noviny.

44 відсотки чехів хочуть, щоб Україна виграла російсько-український конфлікт. Не менш 68% підтримують Україну у Польщі - відповідні дані оприлюднила Центральноєвропейська обсерваторія цифрових медіа (CEDMO).

Аспект віку респондентів

У Чехії особливо молоді люди віком від 16 до 24 років (62 відсотки) хочуть, щоб Україна перемогла. Натомість серед польських респондентів найбільше за українську перемогу виступають найстарші респонденти віком від 65 років (79%) – зазначив аналітик даних CEDMO Лукаш Кутіл.

Фахівець також пояснив дані відносно Словаччини.

За словами Лукаша Кутіла - у Словаччині Україну також підтримують переважно наймолодші учасники опитування, це зафіксували результати опитування.

Але у Словаччині менше третини опитаних хочуть безпосередньо перемоги українців.

Припинення війни у ​​формі тимчасового миру без перемоги однієї зі сторін підтримують майже дві п’ятих жителів Чехії, третина – Словаччини та п’ята частина респондентів у Польщі.

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Під час опитування також запитували жителів Чехії та Словаччини, яких сценаріїв розвитку російсько-української війни вони побоюються найбільше.

Респонденти найчастіше висловлювали побоювання, що конфлікт затягнеться на довгі роки - 67% у Чехії та 71% у Словаччині.

Близько 55% чехів і три п'ятих словаків побоюються, що конфлікт переросте у відкриту війну між Росією і НАТО. Більше половини людей в обох країнах побоюються, що бойові дії наблизяться до чеської та словацької території.

Довідково

Опитування громадської думки в Чеській Республіці для ЦЕДЕМО проводилося компанією Median, а в Словаччині та Польщі - компанією Ipsos. Опитування проводилося в останньому кварталі минулого року. У Чеській Республіці в ньому взяли участь 2999 осіб.

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