Більшість німців підтримує постачання зброї Україні - опитування
Київ • УНН
67% німців підтримують військову допомогу Україні, з них 27% за її збільшення. Спостерігаються значні регіональні відмінності: на заході підтримка становить 70%, на сході - 53%.
67% громадян Німеччини виступають за військову допомогу Україні, чверть – за її збільшення. Про це свідчать результати репрезентативного опитування, проведеного дослідницькою групою Wahlen на замовлення німецького телеканалу ZDF frontal, передає УНН.
Згідно з дослідженням, 67% опитаних підтримують військову допомогу Україні, а 27% виступають за її збільшення.
Ще 40% респондентів вважають, що підтримка має залишатися на нинішньому рівні.
Водночас 27% німців висловилися за скорочення постачання зброї Києву.
Результати опитування показали регіональні відмінності у ставленні до військової допомоги Україні. У Західній Німеччині підтримка є значно вищою: 42% виступають за збереження допомоги на поточному рівні, ще 28% – за її збільшення, що загалом складає 70% підтримки.
У Східній Німеччині допомогу підтримує 53% населення: 20% виступають за збільшення постачання зброї, а 33% – за збереження нинішнього рівня.
Також респондентів запитали про можливу участь Бундесверу разом з іншими європейськими військами у забезпеченні потенційного режиму припинення вогню між росією та Україною.
59% німців виступили за участь Бундесверу в такій місії, 35% – проти.
При цьому думки знову розділилися залежно від регіону.
У Західній Німеччині 61% підтримують можливу участь німецьких військових у миротворчій місії, тоді як у Східній Німеччині цей показник значно нижчий – 45%.
Половина жителів Східної Німеччини (50%) вважає, що Бундесвер не має брати участь у такій операції, тоді як у Західній Німеччині цей показник становить 32%.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив опонентів у брехні щодо фінансування допомоги Україні, заявивши, що вони свідомо вводять громадян в оману, уникаючи обговорення витрат.