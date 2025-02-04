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Большинство немцев поддерживает поставки оружия Украине - опрос

Большинство немцев поддерживает поставки оружия Украине - опрос

Киев  •  УНН

 • 2341 просмотра

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67% немцев поддерживают военную помощь Украине, из них 27% за ее увеличение. Наблюдаются значительные региональные различия: на западе поддержка составляет 70%, на востоке - 53%.

67% граждан Германии выступают за военную помощь Украине, четверть - за ее увеличение. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу немецкого телеканала ZDF frontal, передает УНН.

Согласно исследованию, 67% опрошенных поддерживают военную помощь Украине, а 27% выступают за ее увеличение.

Еще 40% респондентов считают, что поддержка должна оставаться на нынешнем уровне.

В то же время 27% немцев высказались за сокращение поставок оружия Киеву.

Результаты опроса показали региональные различия в отношении к военной помощи Украине. В Западной Германии поддержка значительно выше: 42% выступают за сохранение помощи на текущем уровне, еще 28% - за ее увеличение, что в целом составляет 70% поддержки.

В Восточной Германии помощь поддерживает 53% населения: 20% выступают за увеличение поставок оружия, а 33% - за сохранение нынешнего уровня.

Также респондентов спросили о возможном участии Бундесвера вместе с другими европейскими войсками в обеспечении потенциального режима прекращения огня между россией и Украиной.

59% немцев выступили за участие Бундесвера в такой миссии, 35% - против.

При этом мнения снова разделились в зависимости от региона.

В Западной Германии 61% поддерживают возможное участие немецких военных в миротворческой миссии, тогда как в Восточной Германии этот показатель значительно ниже - 45%.

Половина жителей Восточной Германии (50%) считает, что Бундесвер не должен участвовать в такой операции, тогда как в Западной Германии этот показатель составляет 32%.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил оппонентов во лжи относительно финансирования помощи Украине, заявив, что они сознательно вводят граждан в заблуждение, избегая обсуждения расходов. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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