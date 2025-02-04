Большинство немцев поддерживает поставки оружия Украине - опрос
Киев • УНН
67% немцев поддерживают военную помощь Украине, из них 27% за ее увеличение. Наблюдаются значительные региональные различия: на западе поддержка составляет 70%, на востоке - 53%.
67% граждан Германии выступают за военную помощь Украине, четверть - за ее увеличение. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу немецкого телеканала ZDF frontal, передает УНН.
Согласно исследованию, 67% опрошенных поддерживают военную помощь Украине, а 27% выступают за ее увеличение.
Еще 40% респондентов считают, что поддержка должна оставаться на нынешнем уровне.
В то же время 27% немцев высказались за сокращение поставок оружия Киеву.
Результаты опроса показали региональные различия в отношении к военной помощи Украине. В Западной Германии поддержка значительно выше: 42% выступают за сохранение помощи на текущем уровне, еще 28% - за ее увеличение, что в целом составляет 70% поддержки.
В Восточной Германии помощь поддерживает 53% населения: 20% выступают за увеличение поставок оружия, а 33% - за сохранение нынешнего уровня.
Также респондентов спросили о возможном участии Бундесвера вместе с другими европейскими войсками в обеспечении потенциального режима прекращения огня между россией и Украиной.
59% немцев выступили за участие Бундесвера в такой миссии, 35% - против.
При этом мнения снова разделились в зависимости от региона.
В Западной Германии 61% поддерживают возможное участие немецких военных в миротворческой миссии, тогда как в Восточной Германии этот показатель значительно ниже - 45%.
Половина жителей Восточной Германии (50%) считает, что Бундесвер не должен участвовать в такой операции, тогда как в Западной Германии этот показатель составляет 32%.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил оппонентов во лжи относительно финансирования помощи Украине, заявив, что они сознательно вводят граждан в заблуждение, избегая обсуждения расходов.