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Опрос показал разную поддержку Украины в Европе, но наибольшие надежды об успехе в борьбе с РФ - среди молодежи

Опрос показал разную поддержку Украины в Европе, но наибольшие надежды об успехе в борьбе с РФ - среди молодежи

Киев  •  УНН

 • 1061 просмотра

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Согласно опросу CEDMO, 68% поляков и 44% чехов поддерживают победу Украины в войне с РФ. В Чехии больше всего поддерживает молодежь (62%), а в Польше - люди старше 65 лет (79%).

Почти 70% поляков поддерживают непосредственно Украину в битве с РФ, чуть меньше половины - в Чехии. Жители ряда стран центральной Европы в опросе высказали мнения также относительно варианта прекращения войны.

Передает УНН со ссылкой на Сеѕке Noviny.

44 процента чехов хотят, чтобы Украина выиграла российско-украинский конфликт. Не менее 68% поддерживают Украину в Польше - соответствующие данные обнародовала Центральноевропейская обсерватория цифровых медиа (CEDMO).

Аспект возраста респондентов 

В Чехии особенно молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет (62 процента) хотят, чтобы Украина победила. Зато среди польских респондентов больше всего за украинскую победу выступают старшие респонденты в возрасте от 65 лет (79%)

- отметил аналитик данных CEDMO Лукаш Кутил.

Специалист также объяснил данные относительно Словакии.

По словам Лукаша Кутила - в Словакии Украину также поддерживают преимущественно самые молодые участники опроса, это зафиксировали результаты опроса.

Но в Словакии менее трети опрошенных хотят непосредственно победы украинцев.

Прекращение войны в форме временного мира без победы одной из сторон поддерживают почти две пятых жителей Чехии, треть - Словакии и пятая часть респондентов в Польше.

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Во время опроса также спрашивали жителей Чехии и Словакии, каких сценариев развития российско-украинской войны они опасаются больше всего.

Респонденты чаще всего высказывали опасения, что конфликт затянется на долгие годы - 67% в Чехии и 71% в Словакии.

Около 55% чехов и три пятых словаков опасаются, что конфликт перерастет в открытую войну между Россией и НАТО. Более половины людей в обеих странах опасаются, что боевые действия приблизятся к чешской и словацкой территории.

Справочно

Опрос общественного мнения в Чешской Республике для ЦЕДЕМО проводился компанией Median, а в Словакии и Польше - компанией Ipsos. Опрос проводился в последнем квартале прошлого года. В Чешской Республике в нем приняли участие 2999 человек.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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