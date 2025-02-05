Опрос показал разную поддержку Украины в Европе, но наибольшие надежды об успехе в борьбе с РФ - среди молодежи

Почти 70% поляков поддерживают непосредственно Украину в битве с РФ, чуть меньше половины - в Чехии. Жители ряда стран центральной Европы в опросе высказали мнения также относительно варианта прекращения войны.

Передает УНН со ссылкой на Сеѕке Noviny.

44 процента чехов хотят, чтобы Украина выиграла российско-украинский конфликт. Не менее 68% поддерживают Украину в Польше - соответствующие данные обнародовала Центральноевропейская обсерватория цифровых медиа (CEDMO).

Аспект возраста респондентов

В Чехии особенно молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет (62 процента) хотят, чтобы Украина победила. Зато среди польских респондентов больше всего за украинскую победу выступают старшие респонденты в возрасте от 65 лет (79%)

Специалист также объяснил данные относительно Словакии.

По словам Лукаша Кутила - в Словакии Украину также поддерживают преимущественно самые молодые участники опроса, это зафиксировали результаты опроса.

Но в Словакии менее трети опрошенных хотят непосредственно победы украинцев.

Прекращение войны в форме временного мира без победы одной из сторон поддерживают почти две пятых жителей Чехии, треть - Словакии и пятая часть респондентов в Польше.

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Во время опроса также спрашивали жителей Чехии и Словакии, каких сценариев развития российско-украинской войны они опасаются больше всего.

Респонденты чаще всего высказывали опасения, что конфликт затянется на долгие годы - 67% в Чехии и 71% в Словакии.