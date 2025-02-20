Близько 50% українців надали пріоритет свободі над безпекою - опитування

В Україні близько 50% українців надали пріоритет свободі над безпекою. Натомість 34% опитаних зазначили, що готові поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод в обмін на безпеку. Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім.Ілька Кучеріва та КМІС, які проведені з 6 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року, передає УНН.

46% респондентів надали пріоритет свободі над безпекою. Натомість 34% опитаних зазначили, що готові поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод в обмін на безпеку. Не змогли визначитися між двома запропонованими альтернативами 20% респондентів", - йдеться в результатах, - йдеться в результатах опитування.

Порівняно з серпнем 2022 року частка респондентів, які готові заради особистої свободи та гарантій громадянських прав наражатися на небезпеку, зросла з 35% до 46%, а частка тих, хто вважає безпеку важливішою, знизилася з 39% до 34%.

Зазначається, що незалежно від статі для респондентів свобода є важливішою за безпеку, водночас серед жінок частка тих, хто готовий наражатися на небезпеку заради особистих свобод, менша, ніж серед чоловіків: 41% і 52% відповідно.

Половина респондентів (51%) у віковій групі 18–29 років погодилася, що готові наражатися на небезпеку заради особистої свободи та гарантій дотримання громадянських прав. З віком, частка респондентів, які поділяють таку позицію, знижувалася. Так серед респондентів, яким за 60 років, цей варіант відповіді обрало 42,5%.

Серед респондентів, які проживають у східних областях, на відміну від респондентів з інших макрорегіонів, частка тих, кому безпека важливіша за свободу (38%), вища за частку тих, кому свобода важливіша за безпеку (34%).

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Опитані українці, які живуть за межею бідності, частіше, ніж забезпечені респонденти, повідомляли, що безпека для них важливіша за свободу: 37% і 22% відповідно. Водночас серед забезпечених респондентів частка тих, хто вважає свободу важливішою за безпеку, вища, ніж серед респондентів, які живуть за межею бідності: 58% і 37% відповідно.

Попри певні коливання, з роками респонденти продовжують ставити свободу вище за добробут. Станом на грудень 2024 року – січень 2025 року, 60% опитаних зазначили, що готові терпіти матеріальні труднощі заради особистих свобод та гарантій дотримання громадянських прав. Натомість 24% готові поступитися державі своїми правами та громадянською свободою в обмін на власний добробут, - йдеться в повідомленні.

Не змогли обрати жодного із запропонованих варіантів 16%. Порівняно з 2023 та 2021 роками частка респондентів, які обирали добробут за рахунок свободи, залишилася у межах статистичної похибки. Частка тих, хто обирав свободу за рахунок добробуту, зросла з 40% до 47% між 2021 і 2023 роками, та з 47% до 60% між 2023 і 2025 роками. В обох випадках зростання відбулося за рахунок зменшення частки респондентів, які не визначилися з власною позицією щодо цього питання.

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На що насамперед повинні політики спиратися у своїх рішеннях?

Політики повинні спиратися на висновки авторитетних фахівців, а не слідувати волі та настроям більшості населення - 31,7%. 58,6% опитаних вважають, що політики повинні спиратися на волю та настрої більшості населення, а не слідувати висновкам авторитетних фахівців, - зазначається в результаті опитування.

Найбільша частка респондентів, які вважають, що політики мають ухвалювати рішення, спираючись на волю та настрої більшості населення, проживає у західних областях (62%), а найменша – у східних (53%). Однак ця різниця частково є наслідком більшої частки респондентів у східних областях, які не змогли обрати жодного з двох запропонованих варіантів відповіді.

Вкрай бідні та бідні респонденти частіше за умовно забезпечених та забезпечених респондентів погоджувалися, що політики мають ухвалювати рішення на основі волі та настроїв більшості населення: 64% і 62% порівняно з 56% і 55% відповідно. На противагу цьому, умовно забезпечені та забезпечені дещо частіше погоджувалися, що політики мають ухвалювати рішення, спираючись на висновки авторитетних фахівців: 35% і 36% порівняно з 28% серед бідних і 25% серед вкрай бідних респондентів.

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Довідка

Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології провів опитування "Свобода, безпека, достаток: думка українців під час війни" у період з 6 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року.

Опитування проведене методом CAPI (особисте інтерв’ю за допомогою комп’ютера), було опитано 2580 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, крім Донецької, Сумської і Херсонської областей, де опитування не проводилося через безпекові обмеження.

Теоретична похибка вибірки з довірчою ймовірністю 95% та за дизайн-ефекту 1,5 не перевищує 2,9%.