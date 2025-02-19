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15 березня, 19:03 • 120024 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180469 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137305 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116541 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Лише 1% українців підтримують ідею йти на поступки рф – Президент

Лише 1% українців підтримують ідею йти на поступки рф – Президент

Київ • УНН

 • 36124 перегляди

Президент Зеленський запросив спецпредставника США Кіта Келлога відвідати фронт та поспілкуватися з військовими.

Ідею йти на всі поступки росії підтримує лише 1% українського населення. В Україні ніхто не вірить російському диктатору володимиру путіну.  Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

"Мені здається ми повинні передусім дивитися на те, а що про це думає народ, який воює з цим ворогом. Йти на всі поступки росії – це підтримує 1% населення. Це є відповідь на все. Так не можна, вони (росіяни – ред.) винні. В Україні ніхто не вірить путіну. Чіткі гарантії безпеки. Все це сьогодні отримає Келлог і рейтинги. Для мене дуже важливо, щоб він сам походив п Києву, по іншим містам. Він же сказав, що 20-30% столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився, поспілкувався з людьми, чи довіряють вони своєму Президенту, чи довіряють вони путіну. Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Ми не хочемо його водити кудись, нехай обере", - сказав Зеленський.

Зеленський про нібито його рейтинг у 4%: це дезінформація рф19.02.25, 13:15 • 109678 переглядiв

Зеленський вважає, що дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається в Україні.

"Я готовий з ним (Келлогом – ред.)  поїхати на фронт. Я поїду з ним. Поїдемо й там нехай поспілкується з військовими. Будуть зустрічі щодо військових з ним, розвідки, СБУ, весь запит який є у тієї сторони, весь запит який отримала наша сторона, ми відкриті до цього", - заявив Зеленський.

Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань України та рф Кіт Келлог прибув у Київ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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