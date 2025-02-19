Лише 1% українців підтримують ідею йти на поступки рф – Президент

Ідею йти на всі поступки росії підтримує лише 1% українського населення. В Україні ніхто не вірить російському диктатору володимиру путіну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

"Мені здається ми повинні передусім дивитися на те, а що про це думає народ, який воює з цим ворогом. Йти на всі поступки росії – це підтримує 1% населення. Це є відповідь на все. Так не можна, вони (росіяни – ред.) винні. В Україні ніхто не вірить путіну. Чіткі гарантії безпеки. Все це сьогодні отримає Келлог і рейтинги. Для мене дуже важливо, щоб він сам походив п Києву, по іншим містам. Він же сказав, що 20-30% столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився, поспілкувався з людьми, чи довіряють вони своєму Президенту, чи довіряють вони путіну. Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Ми не хочемо його водити кудись, нехай обере", - сказав Зеленський.

Зеленський про нібито його рейтинг у 4%: це дезінформація рф

Зеленський вважає, що дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається в Україні.

"Я готовий з ним (Келлогом – ред.) поїхати на фронт. Я поїду з ним. Поїдемо й там нехай поспілкується з військовими. Будуть зустрічі щодо військових з ним, розвідки, СБУ, весь запит який є у тієї сторони, весь запит який отримала наша сторона, ми відкриті до цього", - заявив Зеленський.

Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань України та рф Кіт Келлог прибув у Київ.