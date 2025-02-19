Спецпредставник Трампа по Україні прибув до Києва
Київ • УНН
Кіт Келлог, спеціальний представник президента США з питань України та рф, прибув до Києва. Деталі візиту поки не розголошуються.
Спеціальний представник президента США з питань України та рф Кіт Келлог прибув у Київ, пише УНН.
Деталі
Спецпредставник США Кіт Келлог 20 лютого прибув в Україну з дводенним візитом.
Президент Володимир Зеленський вказував, що хотів би відвезти його на фронт для зустрічі з військовими. Зеленський також анонсував з ним "широку бесіду" про гарантії безпеки.
Зеленський зазначив, що після повернення Келлога до США, буде розуміння, коли він зможе зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.