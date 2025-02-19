Спецпредставник Трампа по Україні прибув до Києва

Спеціальний представник президента США з питань України та рф Кіт Келлог прибув у Київ, пише УНН.

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Спецпредставник США Кіт Келлог 20 лютого прибув в Україну з дводенним візитом.

Президент Володимир Зеленський вказував, що хотів би відвезти його на фронт для зустрічі з військовими. Зеленський також анонсував з ним "широку бесіду" про гарантії безпеки.

Зеленський зазначив, що після повернення Келлога до США, буде розуміння, коли він зможе зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.