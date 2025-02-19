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05:23 • 23453 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124596 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183835 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148172 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139508 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117697 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108216 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103020 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143123 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134817 перегляди

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Спецпредставник Трампа по Україні прибув до Києва

Спецпредставник Трампа по Україні прибув до Києва

Київ • УНН

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Кіт Келлог, спеціальний представник президента США з питань України та рф, прибув до Києва. Деталі візиту поки не розголошуються.

Спеціальний представник президента США з питань України та рф Кіт Келлог прибув у Київ, пише УНН.

Деталі

Спецпредставник США Кіт Келлог 20 лютого прибув в Україну з дводенним візитом.

Президент Володимир Зеленський вказував, що хотів би відвезти його на фронт для зустрічі з військовими. Зеленський також анонсував з ним "широку бесіду" про гарантії безпеки.

Зеленський зазначив, що після повернення Келлога до США, буде розуміння, коли він зможе зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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