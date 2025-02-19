Спецпредставитель Трампа по Украине прибыл в Киев
Киев • УНН
Кит Келлог, специальный представитель президента США по вопросам Украины и рф, прибыл в Киев. Детали визита пока не разглашаются.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины и рф Кит Келлог прибыл в Киев, пишет УНН.
Детали
Спецпредставитель США Кит Келлог 20 февраля прибыл в Украину с двухдневным визитом.
Президент Владимир Зеленский указывал, что хотел бы отвезти его на фронт для встречи с военными. Зеленский также анонсировал с ним "широкую беседу" о гарантиях безопасности.
Зеленский отметил, что после возвращения Келлога в США будет понимание, когда он сможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом.