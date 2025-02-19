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Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

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Лишь 1% украинцев поддерживают идею идти на уступки рф - Президент

Лишь 1% украинцев поддерживают идею идти на уступки рф - Президент

Киев  •  УНН

 • 14356 просмотра

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Президент Зеленский пригласил спецпредставителя США Кита Келлога посетить фронт и пообщаться с военными.

Идею идти на все уступки россии поддерживает лишь 1% украинского населения. В Украине никто не верит российскому диктатору владимиру вутину.  Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

"Мне кажется мы должны прежде всего смотреть на то, а что об этом думает народ, который воюет с этим врагом. Идти на все уступки России - это поддерживает 1% населения. Это ответ на все. Так нельзя, они (россияне - ред.) виноваты. В Украине никто не верит Путину. Четкие гарантии безопасности. Все это сегодня получит Кэллог и рейтинги. Для меня очень важно, чтобы он сам походил по Киеву, по другим городам. Он же сказал, что 20-30% столицы нет, все разрушено. Я хочу, чтобы он посмотрел, пообщался с людьми, доверяют ли они своему Президенту, доверяют ли они путину. Пусть спросит о Трампе, что они думают после заявлений их президента. Мы не хотим его водить куда-то, пусть выберет", - сказал Зеленский.

Зеленский о якобы его рейтинге в 4%: это дезинформация рф19.02.25, 13:15 • 106566 просмотров

Зеленский считает, что очень важно понять вживую, что происходит в Украине.

"Я готов с ним (Келлогом - ред.)  поехать на фронт. Я поеду с ним. Поедем и там пусть пообщается с военными. Будут встречи по военным с ним, разведки, СБУ, весь запрос который есть у той стороны, весь запрос который получила наша сторона, мы открыты к этому", - заявил Зеленский.

Дополнение

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и рф Кит Келлог прибыл в Киев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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