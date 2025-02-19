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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о якобы его рейтинге в 4%: это дезинформация рф

Зеленский о якобы его рейтинге в 4%: это дезинформация рф

Киев  •  УНН

 • 106028 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что информация о его низком рейтинге - это российская дезинформация. По данным КМИС, уровень доверия к Зеленскому составляет почти 60%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что его рейтинг упал до 4% - это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию. Мы понимаем, что она идет от россии, мы понимаем это, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и россией. К сожалению, Трамп, с большим уважением к нему относимся как к лидеру народа, к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве. Вопрос даже, не какая у меня поддержка, а вопрос, что важно... Вопрос номер один - как защититься от обстрелов

- сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что если кто-то хочет его поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится.

"Здесь есть много мнений и понимания того, что происходит. Прежде всего, я никогда не комментирую рейтинги, потому что я считаю, что комментировать рейтинги в отношении себя или других лидеров, - наверное, это говорит о том, что идет какое-то политическое соревнование, идут выборы. У нас такого нет. Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится", - заявил Зеленский.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы рейтинг Зеленского упал до 4%.

КМИС после этого сообщил, что почти 60% украинцев доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

Дополнение

Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, комментируя информацию от журналистки Fox News в Белом доме о трехэтапном мирном плане по завершению войны, заявил, что это путь, чтобы навязать Украине пророссийское руководство.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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