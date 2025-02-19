Зеленский о якобы его рейтинге в 4%: это дезинформация рф
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что информация о его низком рейтинге - это российская дезинформация. По данным КМИС, уровень доверия к Зеленскому составляет почти 60%.
Президент Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что его рейтинг упал до 4% - это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.
Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию. Мы понимаем, что она идет от россии, мы понимаем это, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и россией. К сожалению, Трамп, с большим уважением к нему относимся как к лидеру народа, к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве. Вопрос даже, не какая у меня поддержка, а вопрос, что важно... Вопрос номер один - как защититься от обстрелов
Зеленский подчеркнул, что если кто-то хочет его поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится.
"Здесь есть много мнений и понимания того, что происходит. Прежде всего, я никогда не комментирую рейтинги, потому что я считаю, что комментировать рейтинги в отношении себя или других лидеров, - наверное, это говорит о том, что идет какое-то политическое соревнование, идут выборы. У нас такого нет. Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится", - заявил Зеленский.
Контекст
Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы рейтинг Зеленского упал до 4%.
КМИС после этого сообщил, что почти 60% украинцев доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.
Дополнение
Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.
По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.
Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, комментируя информацию от журналистки Fox News в Белом доме о трехэтапном мирном плане по завершению войны, заявил, что это путь, чтобы навязать Украине пророссийское руководство.