Зеленский о якобы его рейтинге в 4%: это дезинформация рф

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что его рейтинг упал до 4% - это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию. Мы понимаем, что она идет от россии, мы понимаем это, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и россией. К сожалению, Трамп, с большим уважением к нему относимся как к лидеру народа, к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве. Вопрос даже, не какая у меня поддержка, а вопрос, что важно... Вопрос номер один - как защититься от обстрелов