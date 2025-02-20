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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 50% украинцев отдали приоритет свободе над безопасностью - опрос

Около 50% украинцев отдали приоритет свободе над безопасностью - опрос

Киев  •  УНН

 • 6848 просмотра

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46% украинцев предпочитают свободу безопасности, тогда как 34% готовы поступиться правами ради безопасности. Исследование показывает рост ценности свободы по сравнению с 2022 годом.

В Украине около 50% украинцев предоставили приоритет свободе над безопасностью. Зато 34% опрошенных отметили, что готовы уступить государству часть своих прав и гражданских свобод в обмен на безопасность. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива и КМИС, проведенные с 6 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, передает УНН.

46% респондентов отдали приоритет свободе над безопасностью. Зато 34% опрошенных отметили, что готовы уступить государству долей своих прав и гражданских свобод в обмен на безопасность. Не смогли определиться между двумя предложенными альтернативами 20% респондентов», - говорится в результатах,

- говорится в результатах опроса.

По сравнению с августом 2022 года доля респондентов, которые готовы ради личной свободы и гарантий гражданских прав подвергаться опасности, выросла с 35% до 46%, а доля тех, кто считает безопасность более важной, снизилась с 39% до 34%.

Отмечается, что независимо от пола для респондентов свобода важнее безопасности, в то же время среди женщин доля тех, кто готов подвергаться опасности ради личных свобод, меньше, чем среди мужчин: 41% и 52% соответственно.

Половина респондентов (51%) в возрастной группе 18-29 лет согласилась, что готовы подвергать себя опасности ради личной свободы и гарантий соблюдения гражданских прав. С возрастом, доля респондентов, разделяющих такую позицию, снижалась. Так среди респондентов, которым за 60 лет, этот вариант ответа выбрало 42,5%.

Среди респондентов, проживающих в восточных областях, в отличие от респондентов из других макрорегионов, доля тех, кому безопасность важнее свободы (38%), выше доли тех, кому свобода важнее безопасности (34%).

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Опрошенные украинцы, живущие за чертой бедности, чаще, чем обеспеченные респонденты, сообщали, что безопасность для них важнее свободы: 37% и 22% соответственно. В то же время среди обеспеченных респондентов доля тех, кто считает свободу важнее безопасности, выше, чем среди респондентов, живущих за чертой бедности: 58% и 37% соответственно.

Несмотря на определенные колебания, с годами респонденты продолжают ставить свободу выше благосостояния. По состоянию на декабрь 2024 года - январь 2025 года, 60% опрошенных отметили, что готовы терпеть материальные трудности ради личных свобод и гарантий соблюдения гражданских прав. Зато 24% готовы уступить государству свои права и гражданскую свободу в обмен на собственное благосостояние,

- говорится в сообщении.

Не смогли выбрать ни одного из предложенных вариантов 16%. По сравнению с 2023 и 2021 годами доля респондентов, которые выбирали благосостояние за счет свободы, осталась в пределах статистической погрешности. Доля тех, кто выбирал свободу за счет благосостояния, выросла с 40% до 47% между 2021 и 2023 годами, и с 47% до 60% между 2023 и 2025 годами. В обоих случаях рост произошел за счет уменьшения доли респондентов, которые не определились с собственной позицией по этому вопросу.

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На что прежде всего должны политики опираться в своих решениях?

Политики должны опираться на выводы авторитетных специалистов, а не следовать воле и настроениям большинства населения - 31,7%. 58,6% опрошенных считают, что политики должны опираться на волю и настроения большинства населения, а не следовать выводам авторитетных специалистов,

- отмечается в результате опроса.

Наибольшая доля респондентов, которые считают, что политики должны принимать решения, опираясь на волю и настроения большинства населения, проживает в западных областях (62%), а наименьшая - в восточных (53%). Однако эта разница частично является следствием большей доли респондентов в восточных областях, которые не смогли выбрать ни одного из двух предложенных вариантов ответа.

Крайне бедные и бедные респонденты чаще условно обеспеченных и обеспеченных респондентов соглашались, что политики должны принимать решения на основе воли и настроений большинства населения: 64% и 62% по сравнению с 56% и 55% соответственно. В противоположность этому, условно обеспеченные и обеспеченные несколько чаще соглашались, что политики должны принимать решения, опираясь на выводы авторитетных специалистов: 35% и 36% по сравнению с 28% среди бедных и 25% среди крайне бедных респондентов.

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Справка

Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии провел опрос «Свобода, безопасность, достаток: мнение украинцев во время войны» в период с 6 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

Опрос проведен методом CAPI (личное интервью с помощью компьютера), было опрошено 2580 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на контролируемых правительством Украины территориях, кроме Донецкой, Сумской и Херсонской областей, где опрос не проводился из-за ограничений по безопасности.

Теоретическая погрешность выборки с доверительной вероятностью 95% и при дизайн-эффекте 1,5 не превышает 2,9%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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