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Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

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Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Джордж Клуни признался, что они с женой Амаль никогда не ссорились и даже в шутку ищут повод для этого. Он добавил, что чувствует себя самым счастливым человеком в мире благодаря жене.

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой
Джордж Клуни

Актер Джордж Клуни заявил, что он и его жена Амаль временами шутя ищут повод, за что бы поссориться, и если таки найдут, то это будет впервые. Во время выступления на CBS Mornings в понедельник звезда "Скорой помощи" рассказал о своей счастливой супружеской жизни. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

Звезда голливудского кино вспомнил, как в 2022 году сказал ведущей утреннего шоу Гейл, что никогда не ссорился с Амаль, а затем заявил, что по состоянию на сегодня ситуация не изменилась.

И добавил: "Мы пытаемся найти, за что ссориться!"

Клуни говорит, что "выиграл куш", женившись на Амаль, восхваляя ее как невероятную женщину. Он признался, что не проходит и дня, чтобы он не чувствовал себя самым счастливым человеком в мире благодаря жене.

Дополнение

Пара состоит в браке с 2014 года. Влюбленные поженились в Венеции на масштабной церемонии с такими знаменитыми гостями, как Мэтт Дэймон и Эмили Блант. У Джорджа и Амаль есть близнецы Элла и Александр.

Напомним

Джордж Клуни заявил, что больше не будет сниматься в романтических фильмах. Актер сказал, что не может конкурировать с молодыми актерами в этом жанре, поскольку ему 63 года. Клуни снялся в фильме "Билет в рай" в 2022 году.

Лилия Набока

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