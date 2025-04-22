Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

Актор Джордж Клуні заявив, що він і його дружина Амаль часом жартома шукають привід, за що б посваритися, і якщо таки знайдуть, то це буде вперше. Під час виступу на CBS Mornings у понеділок зірка "Швидкої допомоги" розповів про своє щасливе подружнє життя. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

Зірка голівудського кіно пригадав, як у 2022 році сказав ведучій ранкового шоу Гейл, що ніколи не сварився з Амаль, а потім заявив, що станом на сьогодні ситуація не змінилася.

І додав: "Ми намагаємося знайти, за що сваритися!"

Клуні каже, що "виграв куш", одружившись з Амаль, вихваляючи її як неймовірну жінку. Він зізнався, що не минає й дня, щоб він не відчував себе найщасливішою людиною у світі завдяки дружині.

Доповнення

Пара одружена з 2014 року. Закохані побралися у Венеції на масштабній церемонії з такими знаменитими гостями, як Метт Деймон і Емілі Блант. У Джорджа та Амаль є близнюки Елла та Олександр.

Нагадаємо

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах. Актор сказав, що не може конкурувати з молодими акторами у цьому жанрі, оскільки йому 63 роки. Клуні знявся у фільмі "Квиток до раю" у 2022 році.