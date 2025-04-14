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Financial Times

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The Guardian

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Київ • УНН

 • 117462 перегляди

14 квітня 2014 року Україна розпочала АТО у відповідь на захоплення територій Донбасу проросійськими бойовиками. Операція зіткнулася з масованими обстрілами з території РФ та введенням регулярних військ.

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Сьогодні, 14 квітня, в Україні відзначають День початку Антитерористичної операції (АТО) — події, яка стала поворотним моментом у новітній історії країни, пише УНН.

14 квітня 2014 року стало новим етапом в історії незалежної України. Саме цього дня виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов підписав Указ про початок Антитерористичної операції (АТО) – відповідь держави на спробу зовнішнього вторгнення та внутрішньої дестабілізації.

Операція мала на меті звільнення захоплених проросійськими бойовиками територій Донеччини й Луганщини. 

Переддень війни

Напруга на сході та півдні України почала стрімко зростати після анексії Криму в березні 2014 року. росія, скористалася переломним моментом після Революції Гідності та втечі Віктора Януковича, і активізувала свої дестабілізаційні дії в регіонах. У квітні проросійські сили розпочали захоплення адміністративних будівель, відділень СБУ та органів МВС. У низці міст проголошувалися так звані "народні республіки".

Хоча в деяких містах, зокрема в Харкові, ситуацію вдалося стабілізувати силами українського спецназу, у центрі ескалації опинився Донбас. Із середини квітня під керівництвом кадрових офіцерів російських спецслужб, зокрема полковника Ігоря Гіркіна (відомого як Стрелков), почалося масове захоплення міст. Донецьк, Луганськ, Горлівка, Краматорськ, Слов’янськ, Лисичанськ, Маріуполь – усе це переходило під контроль бойовиків. Частина Донеччини й Луганщини фактично була втрачена за лічені тижні.

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Через необхідність провести президентські вибори, що повинні були легітимізувати нову українську владу після зміни режиму, було ухвалено рішення про запровадження антитерористичної операції, а не воєнного стану. Оскільки під час воєнного стану в Україні було б обмежено багато демократичних процесів, зокрема і вибори, тож влада обрала цей варіант для того, щоб забезпечити легітимність свого правління та провести вибори в рамках правового поля. Таким чином, АТО стало відповіддю на зовнішні загрози та спроби дестабілізувати ситуацію в країні, при цьому намагаючись зберегти політичну стабільність і демократичні процеси.

Однак у реальності це була не боротьба з окремими терористами – це був фронт, що вимагав участі армії, Національної гвардії, МВС, добровольчих батальйонів. Саме добровольці й нацгвардійці стали тими, хто першими пішов боронити схід.

Наступ, відсіч, удари з території рф

Уже влітку 2014-го українські сили почали звільняти захоплені території. У липні АТОшники повернули контроль над Слов’янськом, Сєвєродонецьком, Лисичанськом. Почалася операція із деблокади Луганського аеропорту. Здавалося, ще трохи — і Донецьк та Луганськ буде звільнено.

Проте 11 липня 2014 року відбулася подія, яка радикально змінила перебіг подій: російські війська вперше завдали масованого удару з території рф — під Зеленопіллям внаслідок обстрілу з "Градів" загинули десятки українських військових. Обстріли з-за кордону стали регулярними.

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А наприкінці серпня росія відкрито ввела регулярні підрозділи на територію України. Наступ ЗСУ на Донецьк було зупинено, а українські сили потрапили в оточення під Іловайськом. Попри домовленості про "зелений коридор", росіяни розстріляли колони під час відступу. Загинуло щонайменше 366 українських військових, понад 150 зникли безвісти.

Мінські угоди й новий етап війни

Після Іловайська 5 вересня в Мінську було підписано перші домовленості у рамках Тристоронньої контактної групи. Вогонь формально припинили, але бойові дії продовжувалися. Почалася позиційна війна. Попереду були ще місяці боїв за Донецький аеропорт, Дебальцеве, Широкине, Світлодарську дугу, Мар’їнку.

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Цифри втрат

За даними ООН, з початку конфлікту загинуло понад 13 тисяч людей, ще понад 1,5 мільйона українців були змушені залишити свої домівки.

Донбас утратив 27% свого промислового потенціалу — техніку й обладнання бойовики масово вивозили до росії, знищували інфраструктуру.

Завершення АТО і початок нової фази

Антитерористична операція офіційно тривала до 30 квітня 2018 року. Тоді президент Петро Порошенко підписав указ про її завершення і початок Операції об’єднаних сил (ООС) під керівництвом ЗСУ. Формально змінилася структура керування військами, фактично — боротьба тривала далі.

АТОшники стали першим поколінням нової української армії. Вони довели, що Україна не скориться агресору й здатна дати відсіч. Їхній приклад — це доказ того, що українці готові захищати свою землю, свободу і гідність. Саме завдяки їм з’явилося нове розуміння сили — сили, що народжується з любові до Батьківщини й віри в її майбутнє.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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