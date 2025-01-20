Сьогодні в Україні відзначають день пам’яті захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам’ять бійців, які у 2014-2015 роках героїчно захищали Донецький аеропорт від атак проросійських бойовиків. Оборона аеропорту стала однією з найзапекліших і найбільш символічних подій війни на сході України, пише УНН.

Основні бої за ДАП розпочалися після підписання "мінських угод" у вересні 2014. А в цілому українські захисники обстоювали аеропорт 242 дні в період з травня 2014 по січень 2015 року. Після численних спроб ворога штурмувати ДАП, його українські захисники здобули прізвисько "кіборги", яке за однією з версій, її надали самі терористи.

"Кіборги вистояли, не встояв бетон" — стала символічною фразою, яка відображала героїзм українських захисників.

Чому в.о. директора зруйнованого Донецького аеропорту досі отримує зарплату: роз'яснення від ОДА

Січень 2015 року став найкривавішим місяцем за весь період боротьби за Донецький аеропорт, коли українські бійці героїчно протистояли чисельним атакам проросійських бойовиків. Один з найстрашніших моментів стався 13 січня, коли через постійні танкові та артилерійські обстріли бойовиків обрушилася диспетчерська вежа аеропорту. Зображення цієї вежі тепер є символом оборони ДАПу.

У наступні дні бої перемістилися до нового терміналу, де українські військові тримали перший поверх, в той час як супротивник контролював підвал та верхні поверхи. Наприкінці 18-20 січня, скориставшись тимчасовим перемир’ям для евакуації своїх поранених і загиблих, ворог замінував перекриття терміналу і підірвав їх, спричинивши значні руйнування. Внаслідок підриву загинуло 58 захисників, які до останнього стояли на передовій, відстоюючи кожен метр. Відповідно до офіційних даними, захищаючи Донецький аеропорт загинули близько 100 військових.