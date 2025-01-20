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Сьогодні в Україні відзначають день пам’яті захисників Донецького аеропорту

Сьогодні в Україні відзначають день пам’яті захисників Донецького аеропорту

Київ • УНН

 • 112463 перегляди

Україна вшановує захисників Донецького аеропорту, які героїчно боронили об'єкт у 2014-2015 роках. За час оборони загинуло близько 100 військових, а сама битва тривала 242 дні.

Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам’ять бійців, які у 2014-2015 роках героїчно захищали Донецький аеропорт від атак проросійських бойовиків. Оборона аеропорту стала однією з найзапекліших і найбільш символічних подій війни на сході України, пише УНН.

Основні бої за ДАП розпочалися після підписання "мінських угод" у вересні 2014. А  в цілому українські захисники обстоювали аеропорт 242 дні в період з травня 2014 по січень 2015 року.  Після численних спроб ворога штурмувати ДАП, його українські захисники здобули прізвисько "кіборги", яке за однією з версій, її надали самі терористи. 

"Кіборги вистояли, не встояв бетон" — стала символічною фразою, яка відображала героїзм українських захисників.

Чому в.о. директора зруйнованого Донецького аеропорту досі отримує зарплату: роз'яснення від ОДА17.01.25, 09:04 • 124907 переглядiв

Січень 2015 року став найкривавішим місяцем за весь період боротьби за Донецький аеропорт, коли українські бійці героїчно протистояли чисельним атакам проросійських бойовиків. Один з найстрашніших моментів стався 13 січня, коли через постійні танкові та артилерійські обстріли бойовиків обрушилася диспетчерська вежа аеропорту. Зображення цієї вежі тепер є символом оборони ДАПу.

У наступні дні бої перемістилися до нового терміналу, де українські військові тримали перший поверх, в той час як супротивник контролював підвал та верхні поверхи. Наприкінці 18-20 січня, скориставшись тимчасовим перемир’ям для евакуації своїх поранених і загиблих, ворог замінував перекриття терміналу і підірвав їх, спричинивши значні руйнування. Внаслідок підриву загинуло 58 захисників, які до останнього стояли на передовій, відстоюючи кожен метр. Відповідно до офіційних даними, захищаючи Донецький аеропорт загинули близько 100 військових.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк

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