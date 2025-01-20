Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

Сегодня, 20 января, Украина чтит память бойцов, которые в 2014-2015 годах героически защищали Донецкий аэропорт от атак пророссийских боевиков. Оборона аэропорта стала одним из самых ожесточенных и наиболее символических событий войны на востоке Украины, пишет УНН.

Основные бои за ДАП начались после подписания «минских соглашений» в сентябре 2014 года. А в целом украинские защитники отстаивали аэропорт 242 дня в период с мая 2014 по январь 2015 года. После многочисленных попыток врага штурмовать ДАП, его украинские защитники получили прозвище «киборги», которое по одной из версий, ей дали сами террористы.

«Киборги выстояли, не устоял бетон» - стала символической фразой, которая отражала героизм украинских защитников.

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Январь 2015 года стал самым кровавым месяцем за весь период борьбы за Донецкий аэропорт, когда украинские бойцы героически противостояли многочисленным атакам пророссийских боевиков. Один из самых страшных моментов произошел 13 января, когда из-за постоянных танковых и артиллерийских обстрелов боевиков обрушилась диспетчерская башня аэропорта. Изображение этой башни теперь является символом обороны ДАПа.

В последующие дни бои переместились в новый терминал, где украинские военные держали первый этаж, в то время как противник контролировал подвал и верхние этажи. В конце 18-20 января, воспользовавшись временным перемирием для эвакуации своих раненых и погибших, враг заминировал перекрытия терминала и взорвал их, вызвав значительные разрушения. В результате подрыва погибло 58 защитников, которые до последнего стояли на передовой, отстаивая каждый метр. Согласно официальным данным, защищая Донецкий аэропорт погибли около 100 военных.