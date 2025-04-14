Взрывы в Харькове: после удара вспыхнул пожар

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По информации, над Харьковом был зафиксирован вражеский беспилотник, после чего в городе прогремели взрывы.

Предварительно известно, что под ударом оказалось одно из гражданских предприятий в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар, спасатели уже работают на месте происшествия.

В настоящее время идет выяснение деталей, в частности, информации о возможных пострадавших. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.

Напомним

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