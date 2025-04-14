Взрывы в Харькове: после удара вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Харькове произошли взрывы. Власти призывают горожан оставаться в укрытиях и ждут информацию о последствиях.
В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По информации, над Харьковом был зафиксирован вражеский беспилотник, после чего в городе прогремели взрывы.
Предварительно известно, что под ударом оказалось одно из гражданских предприятий в Салтовском районе. На месте попадания вспыхнул пожар, спасатели уже работают на месте происшествия.
В настоящее время идет выяснение деталей, в частности, информации о возможных пострадавших. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги.
Напомним
Воздушные Силы предупредили о вражеском БпЛА в области.
В Харькове фиксируют рост обстрелов: враг целится по промышленным объектам13.04.25, 13:59 • 7611 просмотров