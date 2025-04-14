Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

У Харкові сталися вибухи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За інформацією, над Харковом було зафіксовано ворожий безпілотник, після чого в місті пролунали вибухи.

Попередньо відомо, що під ударом опинилось одне з цивільних підприємств у Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа, рятувальники вже працюють на місці події.

Наразі триває з’ясування деталей, зокрема - інформації про можливих постраждалих. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

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