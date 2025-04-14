Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа
Київ • УНН
У Харкові сталися вибухи. Влада закликає містян залишатися в укриттях та чекає на інформацію про наслідки.
У Харкові сталися вибухи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За інформацією, над Харковом було зафіксовано ворожий безпілотник, після чого в місті пролунали вибухи.
Попередньо відомо, що під ударом опинилось одне з цивільних підприємств у Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа, рятувальники вже працюють на місці події.
Наразі триває з’ясування деталей, зокрема - інформації про можливих постраждалих. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Нагадаємо
Повітряні Сили попереджили щодо ворожого БпЛА в області.
У Харкові фіксують зростання обстрілів: ворог цілить по промислових обʼєктах 13.04.25, 13:59 • 7605 переглядiв