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Неделя активности и новых возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 14 по 21 апреля

Киев • УНН

 • 164970 просмотра

Готовьтесь к динамичной неделе с 14 по 21 апреля: Меркурий и Марс входят в огненные знаки, обещая ясность, энергию и прорыв в делах. Используйте момент для активности и завершения дел!

Неделя активности и новых возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 14 по 21 апреля

Неделя с 14 по 21 апреля будет периодом активности, неожиданных прорывов и новых возможностей. Что ждет представителей всех знаков Зодиака -  специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко. 

На этой неделе мы начнём переходить в более динамичный и яркий ритм. Энергия пробуждается, и Вселенная словно включает "огненный режим". Этому способствуют два ключевых астрологических события: переход Меркурия и Марса в огненные знаки, а также продолжающийся парад планет, который окончательно "выдавливает" нас из болотной неопределенности последних недель

- рассказала астролог. 

 Парад планет и размытые границы между мирами

Как отметила Базиленко, на протяжении всей недели сохраняется редкая небесная конфигурация: парад планет, включающий Меркурий, Венеру, Сатурн, Нептун и Восходящий узел Раху. Это создает необычную смесь энергий на границе Рыб и Овна. "Мы всё ещё ощущаем влияние медленного, вязкого периода, словно пробираемся сквозь эмоциональное болото. Но уже начинаем чувствовать: внутри поднимается волна решимости и желания действовать. Именно к середине и второй половине весны энергия огня начнёт нас толкать вперёд", - заявила астролог. 

 Меркурий выходит из ретроградности и переходит в Овен

С 16 апреля Меркурий покидает знак Рыб и переходит в знак Овна. Как отметила астролог, это один из самых желанных астрологических поворотов последних недель.

"Если раньше мы чувствовали путаницу, нехватку ясности, медленные процессы и трудности в переговорах, то теперь перед нами открываются новые каналы общения, свежие идеи и внутренняя чёткость", - заявила Базиленко. 

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По ее словами, Овен придаёт Меркурию импульс, скорость, смелость и ясность. Мы снова готовы учиться, разговаривать, делиться мыслями и принимать решения быстро и уверенно.

"Однако в первые дни после перехода — 17 и 18 апреля — Меркурий будет находиться в точном соединении с Нептуном. Это может снова создать ощущение тумана: обещания могут быть несерьёзными, громкие заявления — иллюзорными. Старайтесь в эти дни не принимать ключевых решений", - советует астролог.  

Но уже с конца недели мы начнём чувствовать: мышление проясняется, энергия включается, информация движется свободно, указала Базиленко. 

Марс в Льве: энергия воли и действие с огнём

"19 апреля Марс, планета активности и решимости, переходит в огненный знак Льва. До этого он долго находился в Раке, где наша активность была больше эмоциональной, действия — нерешительными, а энергия — нестабильной. Мы действовали из чувств, а не из воли. Часто это приводило к лени, апатии, перенасыщенности эмоциями.

Теперь всё меняется.

Марс во Льве — это мощь, воля, проявление лидерства. У нас появятся силы и решимость воплощать то, что давно отложено. Желание действовать будет сопровождаться харизмой и смелостью", - рассказала Базиленко. 

Кроме того, между Меркурием и Марсом формируется гармоничный аспект, усиливаемый секстилем к Урану. Это создаёт мощную конфигурацию, которая даёт:

  • энергетический перезапуск;
    • продвижение застопорившихся проектов;
      • прорыв в коммуникациях, технологиях и образовании;
        • неожиданно быстрые и конструктивные повороты в делах.

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           Глобальные процессы: ясность на политической арене

          Как отметила Базиленко, до этого момента на мировой сцене царила неясность: за кулисами происходили процессы, лишённые чёткой формы. Но с переходом планет в огненные знаки мы начнём наблюдать конкретные действия и результаты. Это будет заметно как на уровне межгосударственных отношений и переговоров, так и в экономике, науке, технологиях, образовании, международной торговле.

          "Осторожно: на подходе напряжённый аспект! Сразу после перехода Марса в Льва начинает формироваться напряжённая оппозиция к Плутону. Это последняя волна аспекта, который уже был активен:

          • в октябре–ноябре 2024 года;
            • в январе 2025 года (на ретроградности Марса).

              Теперь нас ждёт финальный аккорд", - считает Базиленко.  

              Как пояснила астролог, Марс — планета конфликта, Плутон — высшая воля, трансформация и массовые процессы. Их оппозиция — это всегда риск эскалации агрессии, давления, военных или стихийных событий.

              По ее словам, с 18 апреля напряжение будет нарастать, а уже на следующей неделе (с 21 апреля) на небе сформируется Великий Крест — одна из самых напряжённых конфигураций года.

              Поэтому в оставшиеся дни этой недели важно:

              • действовать;
                • завершать отложенные дела;
                  • устранять слабые места в планах;
                    • не поддаваться раздражению;
                      • избегать давления и агрессии.

                        Ритмы Луны — эмоциональный фон недели

                        - До 14–15 апреля Луна в Скорпионе: глубина эмоций, возможна тревожность.

                        - 16–17 апреля — в Стрельце: больше философского настроения, но 17-го — оппозиция к Юпитеру — амбиции могут помешать гармонии.

                        - 18–20 апреля — Луна в Козероге: практичность, самоконтроль. Но пятница и суббота — напряжение к стеллиуму планет, возможна раздражительность.

                        Особенно важно избегать резких конфликтов, ведь Марс уже начинает оппозицию к Плутону.

                         "Итог: включайтесь в жизнь — но мудро.

                        Сейчас — ключевой момент для прорыва. Энергия открывается, но за ней уже надвигается напряжённый период. Используйте текущую неделю, чтобы:

                        • вернуться к активности;
                          • наладить диалог;
                            • завершить внутренние метания и уверенно сделать шаг вперёд.

                              Овны

                              Неделя принесёт вам прорыв после долгого застоя. Удача приходит вместе с интересными предложениями и шансами на реализацию давно задуманного. В середине недели вас ждёт душевный подъём и озарения. Во второй половине недели — успехи в материальной сфере.

                              Тельцы

                              Период внутренней трансформации. Вы переосмыслите свои цели и желания — и сразу почувствуете, как дела начинают двигаться. Ждите продуктивных встреч, полезной информации и возможности решить бытовые вопросы, которые давно вас беспокоили.

                              Близнецы

                              Начало недели — активная реализация задач, контактов и планов. Во второй половине — захочется уединения и саморефлексии. Тем не менее неделя может принести финансовую удачу, а также интересные известия и встречи.

                              Раки

                              Вы были на волне энергии, несмотря на внешние препятствия — теперь всё, во что вы вкладывались, начинает приносить плоды. Ждите интересных предложений и проектов. Не упустите шанс изменить свою жизнь к лучшему — будьте активны!

                              Львы

                              Вы почувствуете прилив сил и вдохновение. У вас буквально откроется второе дыхание. Не бойтесь неожиданных предложений: возможно повышение, переход на новую работу или прорыв в проекте. Принимайте вызовы — это ваши возможности.

                              Девы

                              Прорывная неделя. Все застоявшиеся процессы могут неожиданно сдвинуться с мёртвой точки. Решения придут быстро. Рискуйте, проявляйте креативность — и вас обязательно ждёт успех.

                              Весы

                              Неделя усиленной коммуникации, партнёрства и новых контактов. Возможны предложения по сотрудничеству или поездки, которые вы не планировали. Подписания бумаг и договоров принесут вам долгосрочную выгоду. Будьте открыты к переменам.

                              Скорпионы

                              Очень деловая неделя, особенно для тех, кто давно ждал перемен. Возможны предложения о смене работы, переходе в новую сферу, а также улучшение здоровья. Всё, что было застопорено, получит импульс к развитию.

                              Стрельцы

                              Неожиданное творческое вдохновение или даже спонтанный отпуск помогут восстановиться. Удача в любви будет сопровождать вас. А также — радость от общения с детьми или приятные новости от них.

                              Козероги

                              Дом, семья, корни — вот главные темы недели. Возможны поездки к родным, возвращение на родину, перемены в жилье или успешные сделки с недвижимостью. Вас поддержат близкие. Будьте открыты новому и неожиданному.

                              Водолеи

                              Очень креативный период. Вас ждут яркие идеи, неожиданные знакомства, поездки и покупки. Отличное время для начала обучения — знания усвоятся легко и с пользой. Возможны прорывы в личном и профессиональном общении.

                              Рыбы

                              Неделя заставит вас выйти из зоны комфорта и действовать. Это принесёт финансовую удачу и новые источники дохода. Возможны предложения о сотрудничестве, нахождение инвестора или поддержка проекта. Главное — не ленитесь.

                              Лилия Подоляк

                              Лилия Подоляк

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