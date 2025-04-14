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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Київ • УНН

 • 165002 перегляди

Готуйтеся до динамічного тижня з 14 по 21 квітня: Меркурій і Марс входять у вогняні знаки, обіцяючи ясність, енергію та прорив у справах. Використовуйте момент для активності та завершення справ!

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Тиждень з 14 по 21 квітня буде періодом активності, несподіваних проривів і нових можливостей. Що чекає на представників всіх знаків Зодіаку -  спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

Цього тижня ми почнемо переходити в більш динамічний і яскравий ритм. Енергія пробуджується, і Всесвіт ніби включає "вогненний режим". Цьому сприяють дві ключові астрологічні події: перехід Меркурія і Марса у вогняні знаки, а також триваючий парад планет, який остаточно "видавлює" нас з болотної невизначеності останніх тижнів

- розповіла астролог. 

 Парад планет і розмиті кордони між світами

Як зазначила Базиленко, протягом усього тижня зберігається рідкісна небесна конфігурація: парад планет, що включає Меркурій, Венеру, Сатурн, Нептун і Висхідний вузол Раху. Це створює незвичайну суміш енергій на кордоні Риб і Овна. "Ми все ще відчуваємо вплив повільного, в'язкого періоду, немов пробираємося крізь емоційне болото. Але вже починаємо відчувати: всередині піднімається хвиля рішучості і бажання діяти. Саме до середини і другої половини весни енергія вогню почне нас штовхати вперед", - заявила астролог. 

 Меркурій виходить з ретроградності і переходить в Овен

З 16 квітня Меркурій залишає знак Риб і переходить в знак Овна. Як зазначила астролог, це один з найбажаніших астрологічних поворотів останніх тижнів.

"Якщо раніше ми відчували плутанину, брак ясності, повільні процеси і труднощі в переговорах, то тепер перед нами відкриваються нові канали спілкування, свіжі ідеї і внутрішня чіткість", - заявила Базиленко. 

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За її словами, Овен надає Меркурію імпульс, швидкість, сміливість і ясність. Ми знову готові вчитися, розмовляти, ділитися думками і приймати рішення швидко і впевнено.

"Однак в перші дні після переходу — 17 і 18 квітня — Меркурій буде знаходитися в точному з'єднанні з Нептуном. Це може знову створити відчуття туману: обіцянки можуть бути несерйозними, гучні заяви — ілюзорними. Намагайтеся в ці дні не приймати ключових рішень", - радить астролог.  

Але вже з кінця тижня ми почнемо відчувати: мислення прояснюється, енергія включається, інформація рухається вільно, вказала Базиленко. 

Марс у Леві: енергія волі і дія з вогнем

"19 квітня Марс, планета активності і рішучості, переходить у вогненний знак Лева. До цього він довго знаходився в Раку, де наша активність була більше емоційною, дії — нерішучими, а енергія — нестабільною. Ми діяли з почуттів, а не з волі. Часто це призводило до ліні, апатії, перенасиченості емоціями.

Тепер все змінюється.

Марс у Леві — це міць, воля, прояв лідерства. У нас з'являться сили і рішучість втілювати те, що давно відкладено. Бажання діяти буде супроводжуватися харизмою і сміливістю", - розповіла Базиленко. 

Крім того, між Меркурієм і Марсом формується гармонійний аспект, що посилюється секстилем до Урана. Це створює потужну конфігурацію, яка дає:

  • енергетичний перезапуск;
    • просування проектів, що зупинилися;
      • прорив в комунікаціях, технологіях та освіті;
        • несподівано швидкі і конструктивні повороти в справах.

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           Глобальні процеси: ясність на політичній арені

          Як зазначила Базиленко, до цього моменту на світовій сцені панувала неясність: за лаштунками відбувалися процеси, позбавлені чіткої форми. Але з переходом планет у вогняні знаки ми почнемо спостерігати конкретні дії і результати. Це буде помітно як на рівні міждержавних відносин і переговорів, так і в економіці, науці, технологіях, освіті, міжнародній торгівлі.

          "Обережно: на підході напружений аспект! Відразу після переходу Марса у Лева починає формуватися напружена опозиція до Плутона. Це остання хвиля аспекту, який вже був активний:

          • в жовтні–листопаді 2024 року;
            • в січні 2025 року (на ретроградності Марса).

              Тепер нас чекає фінальний акорд", - вважає Базиленко.  

              Як пояснила астролог, Марс — планета конфлікту, Плутон — вища воля, трансформація і масові процеси. Їх опозиція — це завжди ризик ескалації агресії, тиску, військових або стихійних подій.

              За її словами, з 18 квітня напруга буде наростати, а вже на наступному тижні (з 21 квітня) на небі сформується Великий Хрест — одна з найбільш напружених конфігурацій року.

              Тому в дні, що залишилися цього тижня важливо:

              • діяти;
                • завершувати відкладені справи;
                  • усувати слабкі місця в планах;
                    • не піддаватися роздратуванню;
                      • уникати тиску і агресії.

                        Ритми Місяця — емоційний фон тижня

                        - До 14–15 квітня Місяць у Скорпіоні: глибина емоцій, можлива тривожність.

                        - 16–17 квітня — у Стрільці: більше філософського настрою, але 17-го — опозиція до Юпітера — амбіції можуть перешкодити гармонії.

                        - 18–20 квітня — Місяць у Козерозі: практичність, самоконтроль. Але п'ятниця та субота — напруга до стеліуму планет, можлива дратівливість.

                        Особливо важливо уникати різких конфліктів, адже Марс вже починає опозицію до Плутона.

                         "Підсумок: включайтеся в життя — але мудро.

                        Зараз — ключовий момент для прориву. Енергія відкривається, але за нею вже насувається напружений період. Використовуйте поточний тиждень, щоб:

                        • повернутися до активності;
                          • налагодити діалог;
                            • завершити внутрішні метання і впевнено зробити крок вперед.

                              Овни

                              Тиждень принесе вам прорив після довгого застою. Удача приходить разом з цікавими пропозиціями і шансами на реалізацію давно задуманого. В середині тижня вас чекає душевний підйом і осяяння. У другій половині тижня — успіхи в матеріальній сфері.

                              Тельці

                              Період внутрішньої трансформації. Ви переосмислите свої цілі і бажання — і відразу відчуєте, як справи починають рухатися. Чекайте продуктивних зустрічей, корисної інформації і можливості вирішити побутові питання, які давно вас турбували.

                              Близнюки

                              Початок тижня — активна реалізація завдань, контактів і планів. У другій половині — захочеться усамітнення і саморефлексії. Тим не менш тиждень може принести фінансову удачу, а також цікаві звістки і зустрічі.

                              Раки

                              Ви були на хвилі енергії, незважаючи на зовнішні перешкоди — тепер все, у що ви вкладалися, починає приносити плоди. Чекайте цікавих пропозицій і проектів. Не пропустіть шанс змінити своє життя на краще — будьте активні!

                              Леви

                              Ви відчуєте прилив сил і натхнення. У вас буквально відкриється друге дихання. Не бійтеся несподіваних пропозицій: можливе підвищення, перехід на нову роботу або прорив в проекті. Приймайте виклики — це ваші можливості.

                              Діви

                              Проривний тиждень. Всі процеси, що застоялися, можуть несподівано зрушитися з мертвої точки. Рішення прийдуть швидко. Ризикуйте, проявляйте креативність — і вас обов'язково чекає успіх.

                              Терези

                              Тиждень посиленої комунікації, партнерства і нових контактів. Можливі пропозиції щодо співпраці або поїздки, які ви не планували. Підписання паперів і договорів принесуть вам довгострокову вигоду. Будьте відкриті до змін.

                              Скорпіони

                              Дуже діловий тиждень, особливо для тих, хто давно чекав змін. Можливі пропозиції про зміну роботи, перехід в нову сферу, а також поліпшення здоров'я. Все, що було зупинено, отримає імпульс до розвитку.

                              Стрільці

                              Несподіване творче натхнення або навіть спонтанна відпустка допоможуть відновитися. Удача в любові буде супроводжувати вас. А також — радість від спілкування з дітьми або приємні новини від них.

                              Козероги

                              Дім, сім'я, коріння — ось головні теми тижня. Можливі поїздки до рідних, повернення на батьківщину, зміни в житлі або успішні угоди з нерухомістю. Вас підтримають близькі. Будьте відкриті новому і несподіваному.

                              Водолії

                              Дуже креативний період. Вас чекають яскраві ідеї, несподівані знайомства, поїздки і покупки. Відмінний час для початку навчання — знання засвояться легко і з користю. Можливі прориви в особистому і професійному спілкуванні.

                              Риби

                              Тиждень змусить вас вийти із зони комфорту і діяти. Це принесе фінансову удачу і нові джерела доходу. Можливі пропозиції про співпрацю, знаходження інвестора або підтримка проекту. Головне — не лінуйтеся.

                              Лілія Подоляк

                              Лілія Подоляк

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