В МИД подтвердили: никаких встреч в формате Украина-россия в Турции не будет

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что никаких встреч в формате Украина-россия 15-16 апреля в Анкаре не будет и не планировалось. Об этом журналисту УНН сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Опровергаем. Никаких встреч в формате Украина-россия 15-16 апреля в Анкаре не будет и не планировалось - сказал Тихий.

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Журналистка Алла Мазур со ссылкой на слова министра иностранных дел Андрея Сибиги сообщала, что информация турецких СМИ о запланированных на 15-16 апреля прямых переговорах между Украиной и россией в Анкаре по безопасности в Черном море является выдумкой.

Перед этим телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре якобы состоятся переговоры украинской и российской делегаций по безопасности в Черном море.

Anadolu отмечало, что в Турции во вторник и среду, 15-16 апреля, состоится встреча для обсуждения вопроса безопасности Черного моря после возможного прекращения огня между Украиной и россией, представителей россии не будет.