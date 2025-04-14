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Financial Times

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The Guardian

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У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

Київ • УНН

 • 104650 перегляди

В МЗС України спростували інформацію про зустріч з росією в Анкарі 15-16 квітня. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про переговори щодо безпеки в Чорному морі.

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що жодних зустрічей в форматі Україна-росія 15-16 квітня в Анкарі не буде і не планувалося. Про це журналісту УНН повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Спростовуємо. Жодних зустрічей в форматі Україна-росія 15-16 квітня в Анкарі не буде і не планувалося

- сказав Тихий.

Доповнення

Журналістка Алла Мазур з посиланням на слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги повідомляла, що інформація турецьких ЗМІ про заплановані на 15-16 квітня прямі переговори між Україною і росією в Анкарі щодо безпеки у Чорному морі є вигадкою.

Перед цим телеканал CNN Turk із посиланням на джерела в Міноборони Туреччини повідомив, що 15-16 квітня в Анкарі нібито відбудуться переговори української та російської делегацій щодо безпеки в Чорному морі.

Anadolu зазначало, що у Туреччині у вівторок і середу, 15-16 квітня, відбудеться зустріч для обговорення питання безпеки Чорного моря після можливого припинення вогню між Україною та росією, представників росії не буде.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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